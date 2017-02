De struggles van een dame die WRC-kampioen wil worden

Maak kennis met Louise Cook, die ervan droomt als eerste vrouw WRC3-kampioen te worden.

Bij Louise Cook zit de liefde voor auto’s in het bloed. Na haar middelbare school ging ze autodesign studeren en tijdens haar studie deed ze op haar 19e mee aan een ‘rally-wedstrijd’ voor vrouwen. Ze werd pardoes tweede van de 1000 deelnemers en besloot haar racelicentie te gaan halen. Met een studentenlening kon ze haar eerste echte deelname aan een rally financieren.

Om haar carrière echt te laten starten kon ze niet teren op haar studiefinanciering en dus moest ze opzoek naar sponsoren. In plaats van te zoeken naar dat ene bedrijf dat hoofdsponsor wilde worden, ging ze van deur tot deur bij lokale ondernemers en verkocht ze voor 50 pond kleine logo’s op haar auto. Zo wist ze 300 sponsors te strikken en had ze voldoende geld bij elkaar voor het eerste seizoen.

In de afgelopen jaren heeft de nu 29-jarige Cook de nodige successen geboekt. Zo werd ze in 2012 kampioen van het ‘FIA WRC Production car Cup for drivers of 2WD’ en daarmee was ze de eerste vrouw ooit die een WRC-kampioenschap op haar naam schreef dat niet specifiek op vrouwen gericht was. Dergelijke wedstrijden voor vrouwen won ze overigens ook, in zowel 2010 al 2011 werd ze kampioen in het vrouwenklassement van het BRCC.

Toch blijft het lastig om de benodigde pecunia bij elkaar te krijgen. Ook dit jaar rijdt Cook rond in het WRC3 met een Fiesta die gestickerbombed is met plakplaatjes van sponsoren. Voor 300 pond mag je als bedrijf een sticker plakken, maar voor de beste plekjes links en rechts betaal je 1000 pond.

Bittere noodzaak voor Louise, aangezien twee grote sponsoren zich vlak voor de start van het seizoen terugtrokken. Zelfs haar zo geliefde FIA-troffee -de prijs die nog nooit eerder door een vrouw was gewonnen- ging op Ebay om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Met succes, de trofee leverde 1588 pond op en mede dankzij een door fans opgezette crowdfunding-campagne kon de eerste race van het seizoen gereden worden. Helaas eindigde die in een DNF toen ze eerst haar bumper verloor en vervolgens haar motorkap voor haar voorruit klapte. De schade kon gefixt worden, maar uiteindelijk zou de FIA haar verboden hebben een volgende etappe te starten wegens het gebruik van niet gehomologeerde stoelbeugels, die waren geplaatst ter vervanging van de beschadigde exemplaren.

Uitvallen is vervelend, maar als je elk dubbeltje moet omdraaien is het kopen en spuiten van een nieuwe bumper eveneens een nare kostenpost. Des te mooier om te zien hoe blij Louise is als een toeschouwer het stuk kunststof bij haar aflevert.

Hoewel Louise blijft dromen van deelname aan de rest van het WRC3-seizoen, zal ze ook moeten blijven leuren om geld. Het bijeen gesprokkelde geld was enkel toereikend om de eerste van de zeven races te betalen en dus moet ze weer vol aan de bak om aan voldoende liquide middelen te komen. Alleen al vanwege haar doorzettingsvermogen verdient ze wat mij betreft een volgende kans.