De Volkswagen Arteon live!

VW's dikke sedan-met-aflopende-daklijn in het echt, wat vinden we ervan?

Zo in het geel oogt ‘ie nog best flashy en gewaagd, maar volgens onze Wouter is simpelweg álles mooier in het geel. Deze grote broer van de Passat krijgt de beschikking over maximaal 280 pk uit de dikste TSI. Uiteraard zijn alle motorvarianten te bestellen met DSG en krijgen de sterkste versies 4Motion AWD.

In de comments bij ons vorige artikel leek niet echt consensus te bestaan over het uiterlijk van de nieuweling. Van omgekatte Audi A# tot “eigenlijk best wel mooi”; het zat er allemaal tussen. Lijkt ons een goed teken, want van allemandsvriendjes wordt niemand blij. Wel een beetje blij, maar niet héél blij.

De nog grotere Phideon blijft trouwens China-only, voor wie hoopte op een nóg dikkere sedan van Volkswagen.