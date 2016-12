Zoon van Michael Schumacher promoveert naar de F3

Na twee jaartjes Formule 4 zoekt de 17-jarige Mick het volgend jaar wat hogerop.

Met niemand minder dan de Rekordmeister als vader heeft Mick als ‘zoon van’ natuurlijke behoorlijke grote vuurvaste sloefen te vullen in de autosport. Aan de ene kant staan alle belangrijke deuren voor je open met zo’n achternaam, aan de weet je op elk moment de ogen op je gericht om te kijken of je wel of niet kan opleven naar de hooggespannen verwachtingen. En laten we eerlijk zijn, met de naam Schumacher geldt dat waarschijnlijk nog een tandje meer dan met bijvoorbeeld de naam Verstappen. Tenminste, voor wat betreft deze generatie. Voor de toekomstige kinderen van Max en Mick geldt in de toekomst wellicht het omgekeerde.

Dat laatste is vooral afhankelijk van wat Mick gaat presteren in de racerij. Dat Max een aantal titels binnen gaat slepen in de F1 dat weten we inmiddels wel. Mick moet daarentegen eerst nog maar eens zien dat hij überhaupt de F1 haalt. In de ADAC Formule 4 presteerde hij verdienstelijk. Het eerste jaar behaalde hij één overwinning en werd hij tiende in het kampioenschap voor Van Amersfoort Racing. Afgelopen seizoen eindigde hij op de tweede plek in het kampioenschap met vijf overwinningen voor het Prema Powerteam, dat het ook al lekker deed in de F3 en GP2 dit jaar. Toch had Mick achteraf gezien wellicht beter bij Frits kunnen blijven: het kampioenschap werd namelijk gewonnen door de voor Van Amersfoort racende Joey Mawson.

Om het Europese F3 kampioenschap aan te vallen gaat Mick wederom in zee met Prema. Het Italiaanse team won afgelopen jaar de titel met Lance Stroll. Tevens rijden ze in de F3 met Mercedes motoren en Mick is al meerdere keren opgeroepen door het Duitse merk voor wat promotiewerk en dergelijke, dus dat komt goed uit. Onlangs testte de jonge Germaan al met de F3-bolide en dat ging naar eigen zeggen goed.

“F3 will be the ideal step for me to make, and I am totally fired up for the new year to start. I am also really happy about staying with Prema, because this is such a professional team and I will again be able to learn a lot. The next season will surely be challenging, but the tests we’ve been doing in the past weeks proved the F3 car is extremely fun to drive. I can’t wait for 2017 to begin!”

Ook teambaas Angelo Rosin heeft vertrouwen in zijn pupil:

“We are thrilled to continue working with Mick in 2017. Not only he is a skilled driver, he is a great guy and already showed he has all what it takes to be a top all-round professional. Debuting in a challenging series like the FIA F3 European Championship is not going to be easy, but we will be 100 percent behind Mick to help him keep impressing as he did this year.”

Als je dit leest lijkt Shuey junior een shoe-in voor de titel, maar daarvoor zal hij dan wel nog even moeten afrekenen met een zwikje andere talenten. Mocht het zover komen dan wordt de roep om hem de F1 in te tillen natuurlijk groot. MSC tegen VES in 2018, het zou mooi zijn.