Deksels! BMW M5 F10 gaat kowabunga

Een 28-jarige man is in Zwitserland gecrasht met zijn BMW M5. Ten tijde van het ongeval zat de bestuurder in de auto met twee collegae. De dikke BMW heeft naar schatting zo’n 10.000 Zwitserse Franken aan schade opgelopen bij het akkefietje.

Waarschijnlijk is de oorzaak van het ongeval een klassiekertje. De bestuurder gaf zelf aan dat hij voor het ongeval de ‘sport modus’ had ingeschakeld, waardoor alle elektronische hulpjes uitgeschakeld waren. Vervolgens brak de achterkant van de auto uit en kon hij ‘m niet houden. Wellicht had hij net als musicus Headhunterz beter eerst even in de leer kunnen gaan bij @wouter. Enfin, na een ongetwijfeld epische drift knalde hij de berm in aan de andere kant van de weg, alvorens terug te stuiteren naar zijn oorspronkelijke weghelft.

Relatief jonge bestuurder achter het stuur, twee mensen met hem in de auto, veel pk’s op de achterwielen…Soms is 1+1+1 daadwerkelijk 3. Misschien is dit ook wel de reden dat BMW AWD gaat leveren op de volgende M5. Hoewel, de aandrijving naar de voorwielen kan je bij de F90 uitschakelen. Bovendien is AWD ook niet alles. Onlangs crashte een 31-jarige in Zwitserland namelijk met een RS6 tegen een boom.

Net als in dat geval is het rijbewijs van de M5-bestuurder afgepakt. Zo hebben we weer twee dingen geleerd over de Confoederatio Helvetica. Ten eerste rijden er daar kennelijk best veel dikke bakken rond in handen van jonge bestuurders. Ten tweede ben je je rijbewijs zo kwijt in geval van een faux pas. Who knew…?



Bedankt Kevin voor de tip!