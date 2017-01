Demy de Zeeuw verkoopt z’n BALR-Bentley

De voetballer die kledingmerkbaas werd wil van zijn voetballersauto af.

En dus heeft hij het ding (inclusief BALR-wrap) te koop gezet. Onder de wrap zit een glanzende zwarte lak, zoals we op deze foto uit december 2015 kunnen zien. De wrap werd dan ook pas een maand of vijf geleden op de Continental GT V8 gezet. BALR is het kledingmerk van de voormalig voetballer van Ajax, AZ, Spartak Moskou en ons Nationaal elftal. Ook Gregory van der Wiel en Eljero Elia zijn mede-eigenaren van BALR en laten die bij ons nou ook bekend staan als liefhebbers van dikke automobielen.





De Bentley is in een kleine vier jaar tijd goed gebruikt, er staan bijna 92.000 kilometers op de klok. Dat waren waarschijnlijk hele brave kilometers, want De Zeeuw heeft ongetwijfeld geleerd van zijn gastoptreden in Wegmisbruikers. Desondanks bedraagt de vraagprijs €130.000 euro, de auto staat te koop bij Hollandse Auto Import in Rijnsburg.

Oh, en om Demy hoef je je geen zorgen te maken, hij heeft al iets nieuws gekocht. En er is ook nog een Ferrari 488 met dezelfde wrap.