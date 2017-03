Dendrobium met Nederlands design is live

Voor de goede orde: op de headerfoto staat 'ie open.

Vanda Electrics verraste op de beurs in Genève vriend en vijand met een wel heel bijzondere concept car die luistert naar de naam Dendrobium. De EV is uitgerust met twee elektromotoren per as (vier in totaal dus) waarmee deze rappe jongen in 2,7 seconden naar 100 km/u sprint. De topsnelheid bedraagt 320 km/u.

Pk’s en Nm’s zijn helaas nog niet bekend, al is wel vrijgegeven dat de auto 1.750 kg weegt. Verder is Williams Advanced Engineering betrokken bij de ontwikkeling van de auto en kwam het design voor rekening van de Nederlandse broers Andries van Overbeeke (link) en Marco van Overbeeke (link).

Men mikt op een productieversie in 2020, maar dat zal mede afhangen van de reacties op de concept car.