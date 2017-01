Design crisis bij BMW: alle designers poetsen de plaat

Goed nieuws of slecht nieuws? Een aantal hoge design-piefen vertrekken opeens bij BMW. Onze Adrian van Hooydonk moet dus op zoek naar nieuw talent. Misschien een goed format voor een nieuwe show van John de Mol?

Auto-Motor-und-Sport bericht dat de 46-jarige Karim Rekik Habib op het punt staat om zijn 4B-potlood voorgoed neer te leggen bij BMW. De Libanees-Canadees begon zijn tekenloopbaan in 1998 bij BMW als interieurontwerper. In 2010 maakte hij een kortstondig overstapje naar Mercedes, waar hij onder andere de F800 tekende. Vooral elementen van de voorkant van die auto zagen we later terug in het productiemodel van de CLS en andere moderne Mercedes. In 2012 had de designer echter kennelijk alweer genoeg gezien van Stuttgart en keerde hij terug naar München.

Voor BMW tekende Habib onder andere (mee aan) de F01 Siebener, de X6, de X3, de 6-serie Gran Coupe en de in BMW-kringen ietwat controversiële E60 5-serie. Tevens was hij betrokken bij de ‘The next 100 years‘ concepts van het merk. Wat Habib in het vervolg van plan is te gaan doen is nog niet bekend. We stuurden hem een appje, maar daarop kregen we slechts hetvolgende antwoord:

“Karim Habibi – Karim Habib – Karim Habibi – Karim Habib.”

Daar kunnen we dus weinig mee. Opvallend is wel dat Habib al de derde hooggeplaatste designer van BMW is die vertrekt in korte tijd. Vorig jaar vertrokken ook MINI designbaas Anders Warming en BMW i designbaas Benoit Jacob. Zij vonden beiden nieuw emplooi in China. Hun posities zijn echter nog niet ingevuld, wat betekent dat van Hooydonk op dit moment alleen Giles Taylor van Rolls Royce nog over heeft als trouwe luitenant.

Blijft natuurlijk de prangende vraag over: vinden we dit erg? Hoewel de daadwerkelijke invloed van Habib niet helemaal goed in te schatten is (misschien gaat hij wel weg omdat hij de designrichting van het merk niet goed vindt), zal ik de discussie aftrappen met mijn eigen mening. Nee.

Als BMW-fan gooi ik soms nog steeds een drupje whiskey op de grond voor de E46, E39 en E38. Strakke minimalistische auto’s met fantastische proporties en zonder tierelantijntjes. Tegenwoordig zie ik tot mijn spijt in elke BMW-flank een lelijke inkeping verschijnen (jaja, Cw-waarde, zal wel). Daarbij lijkt er met elke nieuwe BMW meer chroom aan de buitenkant te zitten.

Nog steeds zijn vooral de normale series overigens over het algemeen fijn gelijnde bakken met immer nog goede proporties, maar het heeft nét niet meer die vibe van vroegah. Naar mijn bescheiden mening dan. Misschien heeft het ook te maken met de concurrentie die nu ook weer lekkere auto’s maakt. Of misschien wordt het beeld vertroebeld door de 2-serie MPV’s en de 3-serie GT. Enfin, laat weten wat jij ervan vindt, in de comments.