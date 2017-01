Design Lewis Hamilton’s botsmuts voor seizoen 2017

Teken er bijvoorbeeld een 'vuurtoren' op. Misschien valt het Lewis wel niet op.

Lewis Hamilton positioneert zichzelf graag als de stijlgoeroe van de F1 grid. Niet zelden post hij plaatjes op Instagram van zijn dikke bakken, mooie huizen en nette kledij. Toegegeven, zijn Paarse Pagani en donkerrode LaFerrari kan enige swag niet ontzegd worden. Toch laat uitgerekend LH44 het design van zijn valhelm voor volgend jaar over aan jou.

Nou ja, aan jou of aan één van de andere mensen die hun inzending voor Lil’ Lewis’ botsmutsdesign op Instagram plaatsen met de hashtag #LH44Design. Lewis heeft namelijk een wedstrijdje uitgeschreven waarbij mensen opgeroepen worden om met stijlvolle helmdesigns op de proppen te komen. Je mag zoveel virtuele helmen inzenden als je wilt. LH44 himself zal vervolgens één van de inzendingen uitkiezen.

Behalve dat het voor de winnaar natuurlijk leuk is om zijn of haar design terug te zien in de race, is er nog een extra prijs verbonden aan de competitie. Mocht Lewis jouw design namelijk het mooiste vinden, dan krijg je zelf een replica van de helm op ware grote, gesigneerd door LH44 himself.

Uiteraard zijn er wel enkele voorwaarden waar de helm aan moet voldoen. Sommige sponsors kun je bijvoorbeeld niet achterwege laten, want dan krijgt Lewis problemen. Voor alle details kan je deze site checken. Top tip: zet er minimaal weer ‘Still I Rise’ op en liefst nog wat meer van dat soort teksten. Misschien ‘Blessed’ of iets dergelijks. Of ‘Nico who?’. Of nee, zet er een plaatje op dat afhankelijk van je kijkhoek de tronie van Lewis of van Ayrton laat zien. Ja, dat is ‘m.