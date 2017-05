“Deze 10 auto’s crashen het vaakst in Amerika”

Een onderzoek dat meer vragen oproept dan dat het vragen beantwoordt, zoals we van onze Amerikaanse vrienden gewend zijn.

Zo hebben we regelmatig bedenkingen bij de onderzoeksresultaten die JD Power jaarlijks naar buiten brengt en als we een rondje door de comments scrollen, lijkt het erop dat we niet de enigen zijn. Het lijstje dat in dit artikel centraal staat zal waarschijnlijk ook de nodige discussies aanwakkeren, maar waar gaat het precies om?

De NHTSA heeft onderzoek gedaan naar voertuigen die het vaakst bij een ongeluk betrokken zijn in de Verenigde Staten. Je moet het dus zo interpreteren dat 18,5% van alle 4-series in Amerika ooit schade heeft opgelopen bij een ongeluk. Misschien zijn we wat sceptisch en vooringenomen als het gaat om protectionistisch ingestelde Amerikanen, maar er valt een en ander op.

Zo komen er vooral auto’s van buitenlandse merken voorbij. We willen niet per se stellen dat dat onjuist is, maar het valt wel op. Verder lijkt het ons stug dat bijna een vijfde van alle BMW 4-series in Amerika ooit bij een crash betrokken is geweest. Dat is wel een heel serieus aantal, maar het zal wel uitgezocht zijn.

Voor de totstandkoming van de resultaten zijn gegevens van 2,4 miljoen auto’s onderzocht, allen van MY2009 of jonger. Hierbij zijn aangegeven en niet-aangegeven crashes uitgesplitst, zoals we ook in onderstaande tabel hebben gedaan.

Genoeg gezever! Check de getallen kom maar door met die mooie discussies.

Auto Aangegeven Niet aangegeven Totaal BMW 4-serie 11.5% 7.0% 18.5% BMW X1 12.7% 5.3% 18% RR Evoque 10.9% 5.6% 16,5% Jaguar XJ 8.2% 7.5% 15,7% Infiniti JX 9.3% 5.4% 14,6% Lexus RX350 10,5% 3,8% 14,3% Audi A5 9,5% 4,7% 14,2% Cadillac ATS 8,5% 5,6% 14,1% Lexus CT200h 8,7% 5% 13,7% Infiniti QX60 8% 5,5% 13,5%

Foto: kreukelcombo door @maffiazo, via Autojunk