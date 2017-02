Deze 10 puristische auto’s kun je nog gewoon kopen (in NL)

Dus doe dat dan ook!

We gaan niet weer een lange rant houden dat de overheid onze pleziertjes afpakt. Ook gaan we het niet hebben over CO2. Ok, misschien een beetje. Vandaag gaat het vooral om de meest puristische auto’s die je nog kunt kopen. Hoe wil de liefhebber en kenner zijn auto graag hebben? Precies zoals BMW zijn auto’s jarenlang heeft gebouwd. Achterwielaandrijving, een atmosferische motor gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak.

Nu wordt over het algemeen aangedragen dat het vanwege de uitstoot is. Dat is maar voor een gedeelte waar. De echte reden is simpel: prestaties. Om competitief te zijn zorgt de turbomotor voor een enorme verbetering qua performance. De E39 M5 en E60 M5 hadden de meest briljante motoren en waren zeker niet langzaam. Echter, hoe een F10 ze eruit rijdt is bijna gênant. Dat gaat nog schrijnender worden met de nieuwe M5 op basis van de G10, die naar alle waarschijnlijkheid ook nog eens vierwielaandrijving krijgt!

Nu is de situatie eigenlijk heel erg krom. Je moet namelijk flink in de buidel tasten om een ouderwetse en langzame auto te kopen. Maar daar krijg je wel wat voor terug. Een motor met karakter, die je met het gas kan sturen. Een perfecte gewichtsverdeling en ultieme betrekking tot het rijden en het ultieme in-control gevoel dat de handbak kan bieden. Kortom, dit zijn de 10 laatste der mohikanen.

Aston Martin V8 Vantage

Motor: 4.7 liter Quadcam V8

Prijs: €182.521

BPM-taks: €89.456

Een oudgediende. Als sinds 2004 staat deze verrukkelijke Aston Martin onweerstaanbaar te wezen in de showrooms. Destijds was het niet de snelste, meest dynamische, meest comfortabele of goedkoopste aanbieding. Maar een echte teleurstelling was het zeker niet. De Aston is uitgerijpt en werd bijna met het jaar beter en beter. Kleine tweak hier, aanpassing daar en het resultaat is een machtige auto met een stokoud navigatiesysteem. Maar als je daarover valt begrijp je niet waar het om gaat bij de V8 Vantage.

Chevrolet Corvette Stingray C7

Motor: 6.2 LT1 V8

Prijs: €124.995

BPM-taks: €66.190

Wij Europeanen willen graag denken dat wij voor de handbak en puristenauto’s zijn. Dat is een misvatting, want het zijn juist de Amerikanen. Dankzij de US worden er BMW M-producten met handbak gemaakt. Dankzij de VS markt komt de 911 GT3 991.2 waarschijnlijk ook weer met een handbak. De Corvette doet mee met de puristengekte. Al jarenlang is het recept bij een Corvette krek eender, en het werkt nog steeds.

Ford Mustang GT Coupé

Motor: 5.0 Coyote Quadcam V8

Prijs: €118.650

BPM: €75.690

Tijdens de 24 uur van Mustang raakten @Wouter en @Nicolasr behoorlijk bedwelmd onder de lucht van verbrande benzine en verbrand rubber. Conclusie: de Mustang GT is een waanzinnig leuke auto. Dankzij de prijsstelling is de auto natuurlijk onverkoopbaar, alhoewel sommige lezers BPM-vrij een Mustang rijden. Net als de Corvette heeft Ford nauwelijks gesleuteld aan het recept van de originele Mustang. Meer vermogen dan wegligging en een opvallend uiterlijk.

Lotus Elise CR

Motor: 1.6 Twincam, Toyota

Prijs:

BPM: €9.036

Nog zo’n auto die maar niet van ophouden weet. De Elise kwam in 1996 op de markt als een soort laatste redding van het merk. Nog altijd is de Elise de ruggengraat van de Britten. Dat komt mede omdat ze nooit gesleuteld hebben aan de succesformule. Aan de top van het gamma kun je een 220 pk supercharged versie krijgen, maar de meest puristische is de turboloze Elise in CR uitmonstering. Gewoon gas geven.

Mazda MX-5 SkyActiv-G 131 S

Motor: 1.5 Twincam

Prijs: €30.990

BPM-taks: €7.586

Een van de merken die eigenwijs omgaat met de veranderende wetgeving en milieueisen is Mazda. De sympathieke dames en heren uit Hiroshima zijn erg goed bezig de laatste tijd. Bewust kiezen ze niet voor een turbo, maar een grotere cilinderinhoud en (veel) hogere compressie. In het geval van de succesvolle MX-5 krijg je zo’n Skyactiv met achterwielaandrijving, zoals het altijd het geval is geweest. De sweetspot in de range is de 1.5 zonder welke optie dan ook. De bestuurder, een handbak als boter, ultieme balans en een motortje dat constant op de toppen van zijn moet presteren. Helemaal goed. Als je meer vermogen kan je ook zelf aan de slag.

Morgan Aero Coupé

Motor: 4.6 liter Quadcam V8, BMW

Prijs: €190.499

BPM-taks: €67.615

Met name BMW krijgt er nog wel eens van langs als het gaat om het verloochenen van hun merkwaarden. Dat is gedeeld terecht, maar de Morgan Aero Coupé geeft fijntjes aan waarom BMW wel moest. Zoals bekend heeft de Aero Coupé een BMW V8 in het vooronder. Vanwege het lage gewicht hoeft die motor niet eens zo hard te werken om de vaart erin te houden. Toch is het nog een heel karwei om een fatsoenlijke CO2-uitstoot te realiseren. Dat gezegd hebbende, als je een atmosferische BMW V8 wenst met handbak en achterwielaandrijving: je kan de Aero Coupé nog gewoon bestellen. Sowieso is er goed nieuws voor de puristen, want ELKE Morgan is gezegend met een atmosferische motor, achterwielaandrijving en handbak.

Nismo 370Z

Motor: 3.7 liter VHQ37HR V6

Prijs: €104.200

BPM-taks: €51.465

Als er één auto is die alle puristenregels aan zijn laars lapt is het wel de Nissan GT-R. Dit sprintende clubhuis voor de Playstation-generatie liet bijna alle concurrentie ver achter zich. Des te opmerkelijker is het dat exact hetzelfde merk ook de Nismo 370Z bouwt. Deze auto is niet gebouwd om de snelste rondetijden neer te zetten, maar de bestuurder uit te dagen om die kont nog verder om te krijgen. De atmosferische motor helpt daarbij, want zo kun je precies bepalen hoeveel paarden de achterbanden moeten krijgen. Dat heeft overigens wel zijn prijs want ongeveer de helft van de aanschafwaarde gaat naar Wiebes.

Renault Twingo SCE 70 Authentique

Motor: 1.0 diriepitter

Prijs: €10.900

BPM-taks: 1.759

De meeste autoliefhebbers kopen geen puristenmobiel omdat het simpelweg te duur is. Dat dit natuurlijk de reinste kolder is bewijst de Renault Twingo. Deze auto is gebouwd met jullie in het achterhoofd. De Twingo heeft deze layout vanwege de vrijage met Smart. Knap dat ze de CO2 op orde krijgen. De originele Smart had een turbomotortje en een sequentiële transmissie. Door de turbo eraf te halen en de bak handbediend te maken heb je een lichtere en betrouwbaardere auto. En puristischer.

Subaru BRZ Sport Premium

Motor: 2.0 Boxer, quadcam

Prijs: €50.490

BPM-taks: €19.540

Over deze auto is al een hoop geschreven. Dat komt omdat het een uitzonderlijk leuke auto is, maar in Nederland ook uitzonderlijk duur. Van de 51 mille die de auto moet kosten gaat een kleine 20 mille naar de staatskas en dat is gevoelsmatig te veel. Het past niet bij de filosofie van de auto (en dit artikel) maar als Subaru slim is gebruiken ze de 1.6 Turbo boxer uit de Levorg.

Toyota GT86 D4-S Sport

Motor: 2.0 Subaru Boxer, quadcam

Prijs: €51.995

BPM-taks: 19.165

Idem aan de Subaru. Wel met het verschil dat de Toyota om één of andere reden ietsjes minder uitstoot dan de BRZ en dat daardoor een kleine 500 euro minder naar de staatskas gaat. Puur uit principe zou je dus moeten kiezen voor de Toyota. Rijdt eveneens top.

Toekomst

Het ziet er naar uit dat dit type auto compleet uit de prijslijsten gaat verdwijnen. Dat komt mede doordat de klanten gewoonweg het snelste willen hebben in veel gevallen. Dat is op zich ook best wel begrijpelijk als je een sportwagen wilt gaan kopen. Toch zijn er twee uitzonderingen waar wij bijzonder naar uit kijken.

Ten eerste de nieuwe Porsche 911 GT3 en GT3 RS. Binnenkort komt er een GT3 variant van de gefacelifte 991, de 991.2 voor intimi. Naar het schijnt komt deze uitvoering weer met een handbak. Dat zal dan de transmissie worden uit de 911 R. Hoe Porsche het precies gaat aanpakken is nog niet bekend, maar het leek @CasperH al sterk dat Porsche enkel en alleen voor de 911 R die handgeschakelde zesbak hadden ontwikkeld.

Een andere auto die enorm veelbelovend is moet wel de nieuwe TVR zijn. De auto bevindt zich nu nog in de ontwikkelingsfase, maar de namen Cosworth (motor) en Gordon Murray (ontwerp) zijn enorm veelbelovend. Dit zou wel eens de laatste echte puristische sportwagen kunnen zijn.