Deze 11 brave burgerbakken hebben stiekem een V6

Tot een jaar of tien geleden was het helemaal niet vreemd om een dikke V6 als topmotorisering aan te bieden in een D-segment middenklasser. Dat zijn nu de pareltjes op de occasionmarkt.

Renault en Volvo hebben de zes- of meerpitters volledig afgezworen en houden zelfs voor hun grootste modellen vast aan vierpitters met turbo’s. Sterker nog, het is tegenwoordig een hele klus om een D-segmenter te vinden die überhaupt geen drukvulling heeft. Iets meer dan tien jaar geleden zag het autolandschap er nog heel anders uit en kon je bij diverse merken terecht voor een V6 in je brave burgerbak. Let wel, brave burgerbakken, dus we hebben het hier niet over snelle uitvoeringen als Cupra’s, GTI’s, MPS’en en aanverwanten.

Citroen Xantia 3.0 V6 (2000) – € 2.950,-

Vanaf 1996 was de Xantia ook leverbaar met een gloednieuwe V6. Na ruim twee decennia werd de lome PRV V6 eindelijk met pensioen gestuurd en kwam er een gloednieuwe 3.0 V6 met 24 kleppen en 194 pk voor terug. Standaard met automaat en dat is logisch, er zijn weinig auto’s waarop een handbak minder gepast is als op dit Franse vliegende tapijt.

Mazda6 3.0 V6 Sportbreak (2005) – € 5.950,-

Natuurlijk, er was ook nog een Mazda6 MPS, maar die schreeuwt aan alle kanten ‘ik ben snel’ en dus hoort die niet in dit lijstje met brave burgerbakken. Deze 3.0 V6 hoort daar zeker wel in thuis, zeker in deze anonieme grijze kleur. Destijds was de Mazda6 een veel spannendere auto dan de 626 die hij afloste, maar heden ten dage kijken we niet meer op of om van zo’n twaalf jaar oude Aziaat.

Renault Laguna Grand Tour 3.0-24v V6 (2004) – € 1.950,-

Misschien wel de mooiste stationwagen die Renault ooit maakte, maar helaas zeker niet de beste. Zeker de eerste exemplaren werden getroffen door elektrische problemen. Het goede nieuws is dat latere exemplaren zoals deze vaak al wat beter in elkaar staken, de meeste slechte Laguna’s op de sloop liggen, maar de vraagprijzen laag blijven.

Hyundai Sonata 2.5i-24V V6 (1999) – € 1645,-

Er zijn auto’s waarvan je wellicht vergeten was dat ze met V6 leverbaar waren, er zijn ook auto’s die je wellicht compleet vergeten was. Deze Sonata is er daar eentje van. Vergelijk dit eens met wat de Koreanen een kleine 20 jaar later in de showrooms hebben staan… De verkoper heeft duidelijk zijn best gedaan op de foto’s, maar je moet wel heel erg begaan zijn met het lot van de vergeten automobiel om je voor 1645 euro over deze 160 pk sterke Koreaan te ontfermen.

Opel Vectra 3.2 V6 GTS (2003) – € 5.999,-

Opel hield er begin deze eeuw een wat vreemde strategie op na. De Omega was net ten grave gedragen en dus moest men in Rüsselsheim opzoek naar een nieuw topmodel. Je had de Vectra, deze Vectra GTS was iets hoger gepositioneerd (alleen leverbaar met grote viercilinders en zespitters) en daarboven had je dan weer de Signum, wat feitelijk weer een Vectra met iets langere hatchback-achterkant was. De GTS is misschien wel de leukste van het stel, zeker met de 3.2 V6 benzine met 211 pk.

Alfa Romeo 156 2.5 24v V6 Sportwagen (2002) – € 2.850,-

De fraaiste auto, de mooiste motor, het lekkerste geluid. En toch is deze Alfa 156 misschien wel de minst verstandige auto uit dit lijstje. Maar dat wil je natuurlijk helemaal niet horen, want stiekem willen we allemaal een Alfa met Busso V6.

Peugeot 406 Break 3.0-24 V6 (2002) – € 1.499.-

Naar een Peugeot 406 die geen coupé is, maar wel een V6 heeft, is het goed zoeken. Sterker nog, momenteel is dit de enige op Marktplaats. Het is dezelfde V6 als in de bovengenoemde Xantia, maar het blok is in de Peug goed voor 207 pk. Uiteraard is de V6 ook in deze auto gekoppeld aan een automaat.

Nissan Maxima QX 2.0 V6 24V (1996) – € 3.950,-

Eigenlijk een maatje te groot voor deze lijst, de Maxima moest net als de Camry een voordelig alternatief zijn voor de geijkte E-segmenters, maar toch verdiend deze auto een plek in de lijst. Op weinig auto’s is de term brave burgerbak namelijk meer van toepassing als op deze oersaaie en kleurloze Nissan.

Ford Mondeo 2.5 V6 Turnier (1997) – € 950,-

Deze brave burgerbak mag natuurlijk niet ontbreken want het is de auto die dankzij Autoblog wereldberoemd in Nederland is geworden door zijn optredens tijdens de Junkyardrace. De Duratec V6 is schier onverwoestbaar, al perst men 170 pk tegenwoordig ook gewoon uit een geblazen 1.4.

Volkswagen Golf 2.8 V6 4Motion (2000) – € 5.200,-

Volskwagen was in de jaren ’90 en vroege jaren ’00 heer en meester in het verstoppen van grote motoren in kleine auto’s. Niet alleen was de Passat leverbaar met zes- of achtpitter, ook een vijf- of zescilinder in de Golf was geen probleem. En dan hebben we het niet over de brute R32, maar over een ‘gewone’ Golf. Eigenlijk is het geen V6, maar een VR6, want de auto beschikt over één cilinderkop.

Rover 45 2.0 V6 Sterling (2001) – € 4.400,-

Natuurlijk hadden we hier de Rover 75 kunnen noemen, die leverbaar was met dezelfde 2.0 V6 als ook met een 2.5-liter groot exemplaar van de K-Series V6. Maar die 75 schurkt met zijn hout en leer wel heel dicht tegen de premiumklasse aan en dan is zo’n V6 opeens minder verrassend. Dat de zespitter ook in de veel kleinere 45 (feitelijk een eindeloos gefacelifte Civic) is geleverd, is wél opzienbarend en dus mag dit fraaie edoch dure exemplaar deze lijst complementeren.