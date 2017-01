Niks mis met een flinke taartschep achterop de bips.

Dat de ene spoiler niet zo effectief is als de andere behoeft verder geen uitleg, maar het is natuurlijk wel een fraaie manier om jouw voiture boven het maaiveld uit te laten steken. Letterlijk en figuurlijk. Bekijk 11 fraaie voorbeelden, voor meer foto’s klik je op de plaatjes zelf of op de regel erboven!

1. Toyota Celica

2. Mazda RX-8

3. Opel Tigra

4. Chevrolet Corvette C6

5. Mini Cooper

6. Opel Calibra

7. Toyota GT86

8. Dodge Viper

9. Audi TT-RS

10. Renault Clio

11. Mercedes CLS

Foto boven: RWB Porsche door @fa5test via Autojunk