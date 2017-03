Deze 11 RWD auto’s hebben ook 800 pk

Want het leven begint pas bij 400 pk per wiel.

Toen onlangs de nieuwe Ferrari 812 Superfast onthuld werd, moest ondergetekende even achter zijn oren krabben. Hoeveel vermogen?? Vroeger was alles tussen de 250 – 450 pk serieus snel. Een 550 Maranello had 485 pk en 600 pk was weggelegd voor Le Mans prototypes als de CLK GTR en McLaren F1. Tegenwoordig is 600 pk het standaardvermogen voor een vlotte sedan als een RS7, M5 of E63 AMG. Te krankzinnig voor woorden eigenlijk.

Maar onze Italiaanse vrienden doen er nog even een héél flink schepje bovenop. Uit de 6.3 V12 krachtcentrale weten ze 800 verse, steigerende paarden te mobiliseren. Dat is nog eens een serieuze stap. Natuurlijk, er zijn hypercars als de Bugatti Veyron en McLaren P1 die nog heftiger zijn, maar voor een GT is het belachelijk veel.

Sterker nog: het is uniek. Nog nooit was er een GT met motor voorin en enkel achterwielaandrijving met zoveel vermogen. Het is namelijk best knap om het allemaal goed op de weg te krijgen. Dat wil niet zeggen dat er geen tuners zijn die het niet geprobeerd hebben. Dit zijn ridicuul sterke GT’s die je libido een enorme boost geven. Wat ook een boost krijgt: de innige relatie met de lokale Kwikfit. De verjaardagen van alle medewerkers aldaar zullen geen geheim meer voor je zijn.

G-Power M6 Hurricane RR (E63)

Max. Vermogen: 800 pk

Max. Koppel: 800 Nm

0-100: 4.35 sec.

Topsnelheid: 375 km/u

Auto’s bouwen en tunen kunnen de Duitsers als geen ander. Grappen maken en goede namen verzinnen minder. Dat bewijst de G-Power M6 Hurricane RR. Laten we beginnen met het uiterlijk. Dat hebben ze behoorlijk met rust gelaten. Wat zwarte details in Kohlefasser, maar grotendeels standaard. De velgen kun je ook gewoon in het zilvergrijs bestellen: dan valt het helemaal niet op dat deze M6 ietsjes sneller is dan normaal. Want snel is deze M6. Het befaamde S85 V10 blok heeft de beschikking gekregen over niet één, maar twee ASA T1-316 radiaalcompressors. Alles aan het blok werd verstevigd en aangepast: Mahle zuigers, idioot grote intercoolers, airbox, inlaatkanaal en compleet nieuw uitlaatsysteem. De 0-100 is niet het allersnelste: komt natuurlijk omdat het vermogen lastig kwijt te raken is. De 0-200 is wel indrukwekkend: 9,5 seconden. 0-300? Minder dan 25 seconden.

Hennessey Viper SRT-10 Venom 800 Supercharged

Max. Vermogen: 808 pk bij 6.200 tpm

Max. koppel: 1.071 Nm bij 4.200 tpm

0-100: 3,1 sec.

Topsnelheid: +/- 350 km/u

Tegenwoordig tuned Hennessey van alles: Ferrari’s, Lambo’s en zelfs de Nissan GT-R is niet veilig voor de Texanen. Maar Hennessey maakte vooral grote naam met het aanpakken van Vipers. Hierin was het zeer succesvol. Toen de Bugatti Veyron uitkwam was het de 1.000 pk sterke Hennessey Viper Venom Twin Turbo die sneller was dan de trots van VAG. In dit geval gaat het niet om maximaal vermogen of koppel, maar om driveability. De compressorkit is er met name om de motor lekker los te maken. De 8,4 liter V10 draait nog altijd vrij ongestressed zijn toeren. Groot verschil met bovenstaande BMW is dat de Viper zijn vermogen beter kwijt kan, dankzij de 345mm brede achterbanden. Wowzers.

Callaway Corvette Sledgehammer (C4, C4)

Max. vermogen: 898 pk bij 6.200 tpm

Max. koppel: 1.046 Nm bij 5.250 tpm

0-100 km/u: 4.1 sec.

Topsnelheid: 409.9 km/u

Bij Callaway zullen ze wel dubbel liggen. 800 pk in 2017? Bij Callaway hadden ze dat eind jaren ’80 al. Een Corvette, in dit geval de C4, was een auto met potentie. Dat is vriendelijke manier om te zeggen dat het een onderontwikkeld apparaat was. Reeves Callaway nam de gehele auto onder handen. De Sledgehammer moest niet alleen snel zijn, maar ook dociel en betrouwbaar. Het was dus niet alleen de best gebouwde Corvette, maar ook de best rijdende. De motor werd door Ken Lengenfilter getild naar bijna 900 pk. Diezelfde Ken Lingenfelter reed de auto ook van de fabriek naar de testtrack. Gewoon honderden kilometers met het verkeer meetuffen om vervolgens meer dan 400 km/u aan te tikken, voordat Ferdinand Piëch erover nadacht.

Abflug Supra S900 (JZA80)

Max. vermogen: 800 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel: 850 Nm bij 4.200 tpm

0-100 km/u: +/- 4 sec.

Topsnelheid: 354.95 km/u

Mede dankzij een action-hero filmserie van Universal, met auto’s zijdelings als rekwisieten, heeft de Toyota Supra een mythische status. Dat komt voornamelijk door de overontwikkelde 2JZ zes-in-lijn, die met behulp van turbo’s bijna elk vermogen kan leveren. In dit geval behandelen we de 2001 AbFlug Supra S900. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden levert de motor 800 pk. Het is een tot 3.1 vergrote 2JZ motor met een bizar grote HKS T51R Kai turbokit. Dankzij een huisgemaakt brandstofsysteem en titanium uitlaatset levert het blok 800 paarden. De bodykit is door Stevie Wonder ontwikkeld en moet je ding zijn, evenals de Abflug wielen. Het lijkt een beetje op een Ricer uit de Grand Theft Auto serie.

Novitec Rosso 599 GTB Fiorano Bi-Kompressor

Max. Vermogen: 808 pk

Max. Koppel: 823 Nm

0-100 km/u: 3,5 sec.

Topsnelheid: 345 km/u

Ferrari’s tunen. Dat is hetzelfde als in een sterrenrestaurant bij elk gerecht een klodder ketchup erop gooien. Dat doe je niet. Om in het jargon te blijven: sommige tuners maken fantastische ketchup. Novitec bijvoorbeeld. De Novitec Rosso 599 GTB is namelijk bijzonder geslaagd. De 21” velgen zijn een tikkie groot, maar staan wel puik. De stance is net niet komisch en de donkere achterlichten geven de auto iets sinisters. Klopt ook wel, gezien het belachelijke vermogen van de auto. Ook hier is niet gekozen voor een twin turbo setup, maar voor minder motor-vernietigende superchargers. De 812 Superfast zal op een circuit zeker beter zijn, maar deze ziet er wel dikker uit. Ook wat waard.

Brabus T65 RS Vanish (R230)

Max. Vermogen: 800 pk

Max. Koppel: 1.360 Nm

0-100 km/u: 3.6 sec.

Topsnelheid: 330 km/u

We hadden dit lijstje prima kunnen opvullen met alle producten van Brabus. Het merk heeft zowel V8 als V12 motoren die met gemak de 800 pk aantikken. Net als bij G-Power zijn ze niet heel goed in namen bedenken (Vanish, Bullit, Rocket…) maar snelle Duitsers nog sneller maken is wel aan de heren uit Bottrop besteed. Al bij een gewone SL zul je niet snel om vermogen verlegen zitten: de SL63 AMG had 525 pk terwijl er ook een 630 pk sterke SL65 AMG was. Op basis daarvan kwam Mercedes met een hardcore Black-Series variant. En dat is de versie die Brabus onder handen heeft genomen. De topsnelheid lijkt niet hoog, maar deze Brabus T65 RS Vanish is naar goed gebruik begrensd. 370 zal er zeker in zitten. De 0-200 is trouwens indrukkwekkender: 9,8 seconden.

Shelby Mustang GT500 Super Snake 50th Anniversary

Max. vermogen: 800 pk

Max. koppel: 904 Nm

0-100 km/u: 3,9 sec.

Topsnelheid: 330 km/u

Natuurlijk moet er een echte Shelby in. Dus geen Shelby’s van Ford (wat eigenlijk SVT’s zijn), maar een exemplaar van Shelby American Inc. Dit legendarische bedrijf is tot op vandaag nog altijd bezig met het sneller maken van Mustangs. De Super Snake series zijn de absolute snoepjes waarbij eigenlijk de hele auto wordt omgebouwd: remmen, onderstel, aandrijflijn, interieur en exterieur worden aangepakt. In 2012 kwam Shelby met een speciale editie om hun 50e verjaardag te vieren. Als je de opties goed aanvinkte kon je uitkomen op een Shelby Mustang met 800 paarden. Dat koste destijds meer dan 70.000 dollar (exclusief auto die je zelf mee moest brengen, uiteraard) maar een origineel exemplaar doet tegenwoordig al meer dan 200.000 dollar.

Koenig Specials F550 Twin Turbo

Max. Vermogen: 790 pk

Max. Koppel: 755 Nm

0-100 km/u: 3,4 sec.

Topsnelheid: 355 km/u

Voor degenen die nog jong zijn: Koenig Specials was in de jaren ’70 en ’80 wat nu Mansory is. Vreselijk duur, vreselijk fout en vreselijk veel vermogen. Ook was het niet duidelijk of ze maar wat deden, of dat het daadwerkelijk topkwaliteit is. De Koenig 550 Twin Turbo was zo ongeveer het laatste wapenfeit van de Duitsers. Het recept was minder vreselijk dan voorheen, maar nog steeds fout: spoilers, dikke velgen, grove verlaging en heel veel vermogen, 790 pk in dit geval.

TVR Cerbera Speed Twelve

Max. vermogen: 840 pk

Max. Koppel: 960 Nm

0-100 km/u: 3 sec.

Topsnelheid: 78342 km/u

Toen Groot Artikelschrijver @MauritsH lucht kreeg van dit lijstje maakte hij verbaal en non-verbaal duidelijk dat deze er in moest komen. De TVR Cerbera Speed Twelve is een redelijke uitvoering van een krankzinnig idee. De 7.7 liter V12 was atmosferisch en de bak handgeschakeld: een ware puristenauto dus. Dat de auto het onmogelijk via de achterwielen kwijt kon was een bijkomstigheid. Op een droog circuit met slicks was het nog heel aardig te doen. Op de openbare weg op straatbanden had je nogal last van wielspin in zijn 1e tot 6e versnelling…

AC Mk VI GTSR

Max. Vermogen: 780 pk

Max. Koppel: 1.050 Nm

0-100: 2,8 sec.

Topsnelheid: 332 km/u

Zeg je Shelby, dan zeg je Cobra. Het was Shelby dat begon met zwaar gemotoriseerde AC Ace Roadsters. Het merk AC Cars bestaat nog steeds (althans, hun website is nog steeds live). Je kan de Cobra’s nu nog altijd bestellen, ze zijn al op de zesde generatie. De laatste Cobra heeft een Nascar spec V8 onder de kap liggen. Het chroommolybdeem chassis en koolstofvezel carrosserie zorgen ervoor dat het gewicht op 995 Kg blijft. Bij deze auto geldt het aloude adagium: hoe hard durf je ermee te rijden, in plaats van hoe hard kan ie?

Uberbonus: Blastolene Special (‘Tank Car’)

Max. vermogen: 810 pk

Max. koppel: 2.160 Nm

0-100: +/- 6 sec.

Topsnelheid: > 240 km/u

De Blastolene Special is misschien beter bekend als de ‘Tank Car’ van Jay Leno. Deze auto maakt van elke andere auto een vrouwenauto, handtasje en gadget ineen. De Blastolene Special is voor mannen die geen honing eten, maar op bijen kauwen. De motor (een Continental AV-17905B) is afkomstig uit een M47 Patton Tank uit de jaren 50. Standaard is de 29,36 (!) liter grote V12 goed voor 810 pk. Naar het schijnt heeft Jay Leno zijn exemplaar met twee turbo’s uitgerust voor een beter brandstofverbruik.