Deze 12 auto’s zien we niet meer terug in 2017

Een paar momenten stilte graag.

Auto’s komen en auto’s gaan. Een fabrikant zorgt er natuurlijk voor dat de opvolger dan al staat te trappelen. De opvolger is sneller, lichter, groter, goedkoper, completer en dus gewoon beter. Dit is niet altijd het geval. Bij Alfa Romeo nam men goed de tijd om de Giulia voor te bereiden. Ook komt het voor dat een merk besluit het erbij te laten. Dat is erg jammer, want ook dit jaar zijn er weer een hoop auto’s welke verstoken blijven van een waardige of directe opvolger.

Aston Martin DB9

DB9. Aston Martin DB9. Eindelijk komt er dan een einde aan Aston Martin’s succesnummer. De DB9 (rijtest) kwam eind 2003 op de markt als de langverwachte opvolger van de bejaarde DB7 (welke nog op een XJ-S bodemsectie stond). De DB9 was geconstrueerd op een splinternieuw VH-platform waar bij alle andere Aston Martins op gebouwd werden, zoals de (V8/V12)-Vantage serie, Rapide, Vanquish en Virage. Uiteraard is de DB11 de gedoodverfde opvolger, maar we willen de DB9 (aankoopadvies) nog eenmaal een saluut geven. Tally Ho, Chap!

Waarom gaan we de DB9 missen?

Vanwege de blend van prestaties, bloedmooie lijnen, GT capaciteiten, glorieuze soundtrack en gentlemen’s uitstraling.

BMW Z4 (E89)

Deze Z4 generatie (rijtest) heeft het altijd moeilijk gehad. Een beetje tafellaken en servet verhaal. Het was absoluut geen sportauto als de Porsche Boxster. De E89 generatie was (zeker in vergelijking met zijn voorganger) loodzwaar. Maar zie het als een soort mini-Mercedes SL en het plaatje klopt in eens een stuk beter. De ideale auto om de leuke wegen aan de Core d’Azur in stijl te verslinden.

Waarom gaan we de Z4 missen?

Het uiterlijk. BMW heeft altijd perfect begrepen hoe een roadster er uit moet zien. De TT Roadster is een badkuip, de SLK is te schattig en een Boxster te pretentieus. De Z4 heeft die enorm lange motorkap en korte kont. Dat werkt altijd.

Land Rover Defender

Misschien wel het grootste icoon dat van ons heen is gegaan. Het heeft een tijdje geduurd maar nu is dan eindelijk het moment daar: de Defender is niet meer. Voor de goede orde, de naam ‘Defender’ kreeg de auto pas in 1990. Daarvoor was het de Land Rover 90 of Land Rover 110. Eigenlijk is er geen reden om de auto te missen. Het rijcomfort was beroerd. De zitpositie alleen prettig voor een chimpansee met een hernia. Het verbruik van de Ford Transit diesel was verrassend desastreus. Erg ruim was de Defender ook niet. En toch moet iedere zelfverklaarde autoliefhebber een zwak hebben voor een Defender (aankoopadvies). Off-road waren ze bijkans onverslaanbaar. Mocht je toch een ‘nieuwe’ Defender wensen, kijk dan hier.

Waarom gaan we de Defender dan toch missen?

Omdat het een icoon is. Wellicht te lang in leven gehouden waardoor het een soort karikatuur van zichzelf werd. Maar een basaal uitgevoerde Defender kan nog altijd op onze goedkeuring rekenen.

Mercedes-Benz E500 Estate (S212)

Dit is een persoonlijke. Volgens Jaapiyo is de Audi Allroad mijn favoriete auto. Dat klopt niet helemaal. Uw scribent houdt van lompgrote stationwagons, en ze komen niet lompgroter dan de E-klasse Estate (rijtest). Ook de motorisering moet groot zijn, maar géén AMG ongein: dat is overdone. Tegenwoordig kun je wel een E43 AMG Combi krijgen. Maar de nieuwe E Estate is meer een lifestyle stationwagon worden in plaats van premium pakezel. Tevens heeft de E43 een zescilinder + AWD. Wij willen een 212-serie (aankoopadvies) met achterwielaandrijving en V8 gecombineerd met een taxi uiterlijk. Kralenmatje op de bestuurdersstoel, hoefijzer in de grille en Peter Beense op de stereo. Niets meer aan doen.

Waarom gaan de E500 missen:

Omdat ‘ie net zo nutteloos is als een SUV, maar wel sneller en ruimer. Beide kunnen we wel waarderen.

Mitsubishi Lancer Sportback

Het gamma van Mitsubishi is in de loop der jaren behoorlijk veranderd. Vroeger was er de Lancer, Galant, Sigma, Carisma en de Colt. Om er een paar te noemen. Daar is nu niet meer zo heel erg veel van over. Tot voor kort kon je de Lancer Sportback nog bemachtigen, maar dat is nu verleden tijd. Net zo missen als de Lancer Evolution X zullen we de Sportback niet doen, maar het was wel een verfrissende auto. Met name die kont was herkenbaar en origineel.

Waarom gaan we de Lancer Sportback missen?

Eigenlijk niet zo erg, maar het is wel jammer dat Mitsubishi nu geen semi-sportieve middenklasser maakt. Het line-up bestaat nu enkel uit SUV’s, op de Space Star na.

Volvo V70 / XC70

Hier moesten we even twee keer kijken, want we hadden verwacht dat Volvo de V70 (aankoopadvies) nog wel tot in lengte van dagen als ‘Polar’ zou verkopen. Een verkoopmanier die Volvo lange tijd heeft aangehouden. De Volvo-stationwagon-met-hoge achterlichten deed zijn intrede in 1994, toen op de AutoRAI de 850 Estate werd geïntroduceerd. Dit verantwoorde Labrador- en hockeytas transport was jarenlang de vaste keuze voor de moeder van Anne-Fleur en Roderick-Jan. De V90 dient als diens opvolger, maar is toch een stukje groter en vooral moderner: net als bij de E-klasse Estate is de rechte daklijn verdwenen.

Waarom gaan we de V70 missen?

Ondanks dat de V70 populair was in bepaalde klasses, was het eigenlijk een klasseloos model. De V70 was slim gepositioneerd. Prijstechnisch tussen het D en E segment in. Het was het prototype stationwagon.

Rolls Royce Phantom

Deze corpulente Brit was de vaandeldrager voor de nieuwe koers van Rolls Royce. Waar VW er voor koos om Bentley langzaam te laten evolueren met de Arnage was de Phantom een totaal nieuwe auto. Het design, de techniek: alles was compleet nieuw. Toen de Phantom in 2002 op de markt kwam was het de meest aristocratische auto die je kon krijgen. De enige concurrent was de obesitas S-klasse in de vorm van de Maybach, een merk dat in de tussentijd weer ten gronde is gegaan en weer een opleving heeft als badge voor een luxe uitvoering. De opvolger van de Phantom laat nog even op zich wachten, maar het zal een hele opgave worden om ons de Phantom en diens afgeleiden, de Drophead Coupe en Coupe (rijtest), te doen vergeten.

Waarom gaan we de Phantom missen?

Prestigieuzer dan dit wordt het niet.

Renault Mégane Renault Sport

Deze doet ook wel even pijn. Dit is een van de laatste échte hardcore hot hatches (rijtest). Kijk maar eens op de parkeerplaats van de Nordschleife: daar zie je ze met bosjes. En terecht! Want het is één van de weinige auto’s die dermate afgesteld zijn op circuitgebruik. Maar ook daarbuiten is het een smaakmaker van jewelste. De Mégane Renault Sport (aankoopadvies) is typisch zo’n auto waar je als bestuurder helemaal blij van wordt.

Waarom gaan we de Mégane Renault Sport missen?

De Mégane Renault Sport was altijd hardcore hot hatch met raszuivere sensaties. Met de Clio heeft Renault Sport een andere koers uitgezet. Gezien het succes van die auto is de kans aanwezig dat de Mégane Sport eenzelfde lot tegemoet gaat.

MINI Paceman

Tsja. Wat moeten we hiervan zeggen? Jammer dat ie er niet meer is? Om je geheugen op te frissen, de MINI Paceman is de driedeurs coupé uitvoering van de MINI Countryman. De MINI Countryman is een soort compacte SUV met MINI erop geschreven. De Paceman was een leuk bedoelde coupé-variant daarvan. Kijk, BMW had enorm veel succes met de X6. Maak een SUV met laag dak en iedereen wilt er veel extra voor betalen. Met de BMW X4 en deze MINI Paceman is duidelijk dat deze benadering niet werkt in een lager segment (of twee). Was het dan een slechte auto? Zeker niet. Het reed bovengemiddeld goed, de bouwkwaliteit was op zijn Oostenrijks en de motoren waren fijn in de omgang. Maar het was een kwestie van: ‘voor wie is deze auto eigenlijk bedoeld?’ Dat is nog altijd onduidelijk.

Waarom gaan we de MINI Paceman missen?

Verreweg de beste rijdersauto in zijn klasse.

McLaren P1

Alsof ze het met elkaar afgesproken hadden, kwamen Ferrari, Porsche en McLaren bijna gelijktijdig met hun hypercars. Ditmaal waren het allemaal hybrides. Ondanks het feit dat ze alle drie bijzonder snel, bijzonder schaars en bijzonder duur zijn, waren de verschillen erg groot. De Porsche was een elektrische auto met een race-V8 als generator. De LaFerrari was gewoon een twaalfcilinder supercar met een kleine elektromotor voor meer snelheid en de McLaren zat daar een beetje tussen in. Met dit soort auto’s gaat het er natuurlijk om welke de snelste is. In rechte lijn is de McLaren dat. Natuurlijk, de Porsche is eerder weg door zijn vierwielaandrijving maar eenmaal op snelheid is er weinig sneller dan een P1. De Porsche 918 ging overigens in 2015 al uit productie en de LaFerrari wordt nog steeds gebouwd, zij het als open variant, de Aperta. Dan maar op zoek naar een okasie.

Waarom gaan we de McLaren P1 missen?

De looks, de snelheid, de techniek.

Toyota Verso-S

Tegenwoordig moet alles crossover, SUV of softroader zijn. De reden is eenvoudig: in deze wereld wonen enkel jonge, actieve mensen met een dynamische levenstijl en out-door hobby’s. Daar past natuurlijk een stoere auto bij. Dat is meteen de makke van de Toyota Verso-S, want deze auto is allesbehalve stoer. Dat wil niet zeggen dat het een verkeerde auto is, integendeel. De Verso-S was reuzehandig en bijzonder ruim voor zijn compacte afmetingen. De techniek was zoals we gewend waren Toyota: oerdegelijk. De Verso-S krijgt geen directe opvolger. Zijn plaats wordt ingenomen door de futuristische en stoere Toyota CH-R.

Waarom gaan we de Toyota Verso-S missen?

Op feestjes worden we geregeld gevraagd naar wat eigenlijk een goede auto is voor een oudtante, oma of opoe. Deze Verso-S bood alles (automaat, betrouwbaar, hoge instap en een lekker grijs interieur passend bij hun kledij).

Volkswagen Phaeton

Eindelijk heeft Volkswagen de Phaeton een spuitje gegeven. Eén van de meest controversiële Volkswagens van de afgelopen tijd was gewoon een behoudende sedan. Wel een hele grote. En de techniek was om van te smullen: W12’s, V10 TDI’s, ruiten die niet kunnen beslaan, een airco die je niet voelt blazen en een serene rust aan boord terwijl de prestaties niet verkeerd waren voor zo’n slagschip. De Phaeton kon zelfs goed meekomen met de concurrentie. In plaats van een nieuw model te lanceren gaf Volkswagen de Phaeton een bescheiden (en niet al te geslaagde) facelift, waardoor de auto ineens behoorlijk achterliep. Was de Phaeton een mislukking door zelfoverschatting? Neen. Het was een enorm ambitieus project, dat is altijd te waarderen. Daarnaast zei toenmalig CEO Bernd Pischetsrieder: “Als Volkswagen, dankzij de Phaeton, het merk een hoger aanzien kan geven en dat we daardoor per Golf €100 méér kunnen vragen is de Phaeton een waanzinnig succes.” Daarbij is de basis van de Phaeton wél succesvol: Bentley bouwt er zijn Continenantel series op.

Waarom gaan we de Volkswagen Phaeton missen?

Het was een bijzondere auto met een behoudende uitstraling. Tegenwoordig is het vaak andersom.

Uiteraard zijn er nog meer auto’s heen gegaan dit jaar zonder dat er een opvolger klaar staat. Denk aan de Ford Falcon, Holden Commodore, Cadillac ELR en natuurlijk de Dodge Viper. Deze heeft van Ome @MaurtisH al een eigen afscheid gehad. Wel zo gepast.