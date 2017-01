Deze 26 veilingtoppers brachten meer dan een miljoen op

Onlangs vond in Scottsdale (Arizona) een feestje voor de rijken plaats en daar werd stevig met auto's geschoven. We verzamelden de absolute krakers voor je.

RM Sotheby’s, Bonhams en Gooding & Co. waren alledrie present in Arizona. Stuk voor stuk klinkende namen, dus het zal je niet verbazen dat de totale veilingopbrengst maar liefst 220 miljoen USD bedroeg. We namen per veilinghuis de kavels mee die voor meer dan een miljoen dollar van eigenaar verwisselden, kwijlen kan met behulp van de gallery’s.

Voor wie geen zin heeft om met de tong uit de mond onderstaande lijstjes na te lopen: het was een Jaguar E-type Lightweight Competition die de absolute koning van het veilingfestijn was, met een opbrengst van ruim 7 miljoen USD. Ferrari blaast als vanouds een mooi partijtje mee en ook Mercedes was goed vertegenwoordigd met een 540 K die maar liefst 6,6 miljoen dollar opbracht. Zelf zo’n ding hebben? We schreven onlangs over een dikke villa waar je er gratis en voor niks (maar niet heus) eentje bij krijgt.

RM Sotheby’s:

1939 Mercedes-Benz 540 K Special Roadster $6,600,000

1969 Ferrari 365 GTS $3,602,500

1995 Ferrari F50 $3,135,000

1961 Ferrari 400 Superamerica SWB Coupe Aerodinamico $3,080,000

2003 Ferrari Enzo $2,695,000

1967 Ferrari 330 GTS $2,475,000

1966 Ferrari 275 GTB/6C $2,117,500

2013 Bugatti Veyron 16.4 Super Sport 300 $2,090,000

1948 Tucker 48 $1,347,500

2008 Lamborghini Reventón $1,320,000

Bonhams:

1963 Jaguar E-type Lightweight Competition $7,370,000

1952 Ferrari 350 America Spider Competizione $6,380,000

1928 Mercedes-Benz Typ S 26/120/180 Supercharged Sports Tourer $4,812,500

1931 Alfa Romeo 6C 1750 5th series Supercharged Gran Sport Spider $2,805,000

1964 Porsche 904 GTS $2,310,000

1966 Ferrari 275 GTB $1,732,500

1960 Ferrari 250 GT Series II Cabriolet $1,334,577

Gooding: