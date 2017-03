Deze 29 auto’s brachten onlangs meer dan 1 miljoen op

Afgelopen weekend was het tijd voor de Amelia Island-veilingen. De volgende auto's gingen voor meer dan een miljoen USD over van eigenaar.

Zoals je aan onderstaande lijst kunt zien zitten er best wat verrassende namen tussen de kavels die de meeste centen opbrachten. Zo voert Ferrari voor de verandering niet de boventoon, zit er zelfs een Bugatti Veyron tussen en is het een oude Bugatti die er met de hoofdprijs vandoor ging. Deze auto werd afgehamerd op 7,7 miljoen USD.

Verder blijkt de Ferrari F50 van Mike Tyson een prima investering, doet ook de brute Mazda 767B het behoorlijk goed en werd een flinke som geld neergelegd voor een blauwe McLaren P1. Check het allemaal in de lijst en laat even weten welke je favoriet is! We gokken trouwens dat @Dizono voor de F40 gaat en @CasperH voor de 964 Turbo S Leichtbau. Die zijn dus al bezet.

RM Sotheby’s

1957 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, $ 1.440.000

1953 Fiat 8V Supersonic by Ghia, $ 1.375.000

1956 Bentley S1 Continental Drophead Coupe by Park Ward, $ 1.683.000

1933 Rolls-Royce Phantom II Special Newmarket Permanent Sedan by Brewster, $ 1.237.500

1966 Aston Martin Short-Chassis Volante, $ 1.705.000

1958 Rolls-Royce Silver Cloud I Drophead Coupe “Honeymoon Express” by Freestone & Webb, $ 1.347.500

1953 Lancia Aurelia PF200 C Spider by Pinin Farina, $ 1.248.500

1952 Bentley R-Type Continental Fastback Sports Saloon by H.J. Mulliner, $ 1.347.500

1936 Lancia Astura Cabriolet Series III “Tipo Bocca” by Pinin Farina, $ 2.145.000

1995 Ferrari F50, $ 2.640.000

1929 Stutz Model M Supercharged Coupe by Lancefield, $.705.000

1937 Bugatti Type 57S Cabriolet by Vanvooren, $ 7.700.000

1955 Alfa Romeo 1900C SS Coupe Zagato, $ 1.100.000

1954 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, $ 1.358.500

1956 Maserati A6G/54 Coupe Series III by Frua, $ 2.365.000

1955 Lancia Aurelia B24S Spider America by Pinin Farina, $ 1.320.000

1974 Porsche 911 Carrera RS 3.0, $ 1.375.000

1964 Ferrari 275 GTB by Scaglietti, $ 1.842.000

2012 Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport, $ 1.650.000

Gooding

1977 Porsche 934/5, $ 1.375.000

1993 Porsche 964 Turbo S Leichtbau, $ 1.540.000

1998 Porsche 911 GT1 Strassenversion, $ 5.665.000

1955 Lancia Aurelia B24S Spider America, $ 1.300.000

1949 Aston Martin DB Mk II, $ 1.540.000

1990 Ferrari F40, $ 1.485.000

2015 McLaren P1, $ 2.392.000

1989 Mazda 767B, $ 1.750.000

1965 Aston Martin DB5 Vantage, $ 1.100.000

Bonhams

1955 Ferrari 250 Europa GT Alloy, $ 2.227.500