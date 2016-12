Deze 5 Porkers gaan binnenkort weg voor veel geld

De eindejaarsbonus kan worden stukgeslagen op leuke youngtimers en/of toekomstige klassiekers.

Eind januari zal er een veiling van Gooding & Company plaatsvinden en zoals altijd worden er weer prachtige bolides van de hand gedaan. Eerder kon je al lezen welke lekkere raspaardjes binnenkort vermoedelijk een nieuwe eigenaar zullen krijgen en nu werpen we onze blik op interessante Porsches.

Het Duitse automerk is goed vertegenwoordigd op de aanstaande veiling. Maar liefst 23 auto’s dragen de Porsche-badge. We pikten er vijf uit die naar schatting een aardig zakcentje zullen opleveren. De goedkoopste moet volgens de experts minimaal 400.000 dollar opleveren. De duurste minimaal 1,3 miljoen dollar. Gaan we!

5. 1958 Porsche 356 A Speedster – 400.000 – 500.000 dollar



De 356 is naast de 911 één van de bekendste Porsches. De cabrio werd tussen 1948 en 1965 geproduceerd en dit exemplaar werd gebouwd in 1957. Van dit model bestaan er vele replica’s. Een échte 356 is zeker goed voor een half miljoen.

4. 1997 Porsche 993 Turbo S – 400.000 – 500.000 dollar



De 993 staat onder liefhebbers bekend als de laatste luchtgekoelde Porsche. De exclusievere varianten zoals de Turbo S en de GT2 zijn pegels waard, bewijst ook dit exemplaar. Valt in dezelfde prijscategorie als de eerder genoemde 356.

3. 2003 Porsche Carrera GT – 650.000 – 750.000 dollar



De toekomstige klassieker met de iconische tiencilinder is altijd wel aanwezig op een veiling. De prijs voor de listige Carrera GT (rijtest) schommelt zo nu en dan. Een verstandige investering, want een Porsche zoals deze met een lompe V10 zal never nooit meer worden gemaakt.

2. 1988 Porsche 959 Komfort – 1.100.000 – 1.300.000



Net als de Carrera GT een vast ingrediënt voor veilingvoer. De 959 heeft dan ook geen introductie nodig. Deze F40-concurrent heeft 22.000 kilometer op de teller staan en zal naar verwachting meer dan een miljoen dollar opleveren.

1. 1996 Porsche 993 GT2 – 1.300.000 – 1.600.000



Daar heb je de 993 weer. De GT2 is nog wel een tikkie exclusiever dan de Turbo (S) en dat zie je meteen terug aan de prijs. Veilingmeesters schatten dat de auto dik meer dan een miljoen dollar zal gaan opleveren. Dit maakt de 993 GT2 vermoedelijk de duurste Porsche van deze veiling.