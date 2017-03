Deze 7 pareltjes koop je voor een ton op Marktplaats

Staatsloterij gewonnen, voorschot op het vakantiegeld gehad of gewoon goed in de slappe was? Een kleine greep uit het diverse aanbod van occasions van om en nabij de 100.000 euro.

Mocht je een ton te besteden hebben aan een auto, dan mag je je allereerst een gelukkig mens prijzen. Je kunt natuurlijk naar de dealer rennen en je kostbare papiertjes inleveren om daar een gloednieuwe wagen voor terug te krijgen. Een lekkere A6 Avant met 3.0 TDI met 326 pk bijvoorbeeld, of een gloednieuwe Land Rover Discovery, eveneens met drieliter zelfontbrander. Zelfs een Lotus Evora of Maserati Levante (rijtest) liggen binnen handbereik, al zul je in dat laatste geval ook handschoentjes aan moeten trekken bij het tanken.

Wie net een klasse rijker wil rijden koopt een Kia occasion, want het aanbod is enorm. Of je nu op zoek bent naar een leuke klassieker of naar hypermodern en angstaanjagend snel elektrisch vervoer, het kan allemaal. We doen zomaar even een greep uit het aanbod. Welke heeft jouw voorkeur?

Ferrari Testarossa (rijtest)

Bouwjaar: 1991

Kilometerstand: 35.212 km

Prijs: 99.500 euro

BMW I8 First Edition (rijtest)

Bouwjaar: 2015

Kilometerstand: 17.964

Prijs: 99.845 euro

Porsche 911 Carrera (rijtest)

Bouwjaar: 1975

Kilometerstand: 54.520

Prijs: 99.900 euro

Aston Martin Rapide (rijtest)

Bouwjaar: 2010

Kilometerstand: 102.635

Prijs: 99.950 euro

Audi RS6 Avant (rijtest)

Bouwjaar: 2014

Kilometerstand: 59.286

Prijs: 99.450 euro

Tesla Model S P85D met Ludicrous Mode (occasion aankoopadvies)

Bouwjaar: 2015

Kilometerstand: 30.188

Prijs: 104.950 euro

Jaguar F-Type S Coupé

Bouwjaar: 2016

Kilometerstand: 13.824

Prijs: 99.950 euro