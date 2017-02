Deze Alfa had de simpelste lijnen ooit

Een verfrissend uitstapje, want ingewikkelde hoeken, vouwen en andere designtrucs zien we tegenwoordig meer dan genoeg.

Beetje van jezelf, beetje van Pininfarina en presto: klaar is je Alfa 33 Stradale Pininfarina Cuneo! Deze bijzondere concept car werd in 1971 gebouwd op het chassis van de geweldig mooie Alfa Tipo 33 Stradale. Pininfarina zou in die tijd één en hetzelfde chassis drie verschillende concepts laten zien, waarvan deze Cuneo er eentje was.

Misschien was het niet de mooiste van de drie. We durven zelfs wel te stellen dat de Cuneo sowieso geen heel fraaie auto is, maar da’s niet het punt van dit ding. Pininfarina liet met de Cuneo duidelijk zien dat het roer in designland werd omgegooid. Organisch en rond werd meer industrieel en zakelijk, moderner zo u wilt.

Dat resulteerde in een wigvormige en minimalistische koets, een bolle voorruit en een rollbar die helaas een tikkeltje prominent aanwezig is. Het productiestadium heeft de Cuneo uiteraard nooit gehaald, maar deze verdient desondanks z’n plaatsje in de geschiedenis. Die middenconsole met vijf klokken op een rij is trouwens wel ongelooflijk badass, net als dat stuur.