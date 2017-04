Deze Alfa Romeo Spider had er gewoon moeten komen

Zeg nu zelf: zo'n front is toch veel mooier dan die van een SLK, Z3 of TT?

Aan het einde van de jaren ’90 was Alfa Romeo lekker bezig. Met name de komst van de 156 sloeg in als een bom. De Alfa Romeo 156 was een schoolvoorbeeld van hoe een moderne Alfa Romeo moest zijn. De motoren waren net even wat pittiger dan bij de concurrentie, het lijnenspel was zeer fraai (met dank aan Walter da Silva) en de uitrusting was prima voor elkaar. In vergelijking met een BMW 3 Serie kreeg je net even wat meer auto. Oh, en de rij-eigenschappen mogen niet onvermeld blijven. Of je nu de instap 1.6 had of een dikke diesel (2.4 JTD): ze stuurden allemaal uit de kunst.

Op basis daarvan zou je verwachten dat Alfa Romeo de auto compleet heeft uitgemolken met allerlei koetswerkvarianten en speciale uitvoeringen. Dat bleef helaas een beetje uit. In 2000 kwam er een Sportwagon, misschien wel de mooiste stationwagon ooit gebouwd. Met nadruk op stationwagon overigens, want de laadcapaciteit was niet briljant. Maar ja, dat is net zoiets als de ambassadeur voor de Sportwagon (Catherina Zeta-Jones) afrekenen op haar kookkunsten. De beste dame zal ongetwijfeld wel eens in de keuken hebben gestaan, maar het is niet de reden waarom zij verscheen in de reclame.

Er waren wel degelijk plannen met de 156. Eentje was die van een open sportwagen. De Spider was al weer 4 jaar oud, dus waarschijnlijk leek Alfa Romeo het een goed idee om alvast met een vingeroefening te komen voor een opvolger. Dat was deze Alfa Romeo Dardo. De Alfa Romeo Dardo werd aan het grote publiek gewoond tijdens de 67e Salon van Turijn, toen nog een grote en belangrijke beurs. Met name voor de Italiaanse automerken die aldaar groots uitpakten.

De Dardo was gebaseerd op de 156 en had ook diens top-motor, een 2.492 cc grote ‘Busso‘-zescilinder. Deze leverde 190 pk en 222 Nm en was in de 156 al goed voor behoorlijke prestaties. Over de exacte cijfers werd met geen woord gerept, maar een standaard 156 met die motor ging in 7,3 naar de 100 km/u en haalde een top van 230 km/u.

Voor de Dardo werd het chassis van de 156 ingekort. De voorkant was beeldschoon: de koplampen werden ontwikkeld in samenwerking met toeleverancier Valeo. Het bijzondere aan de gebruikte lichttechniek was dat de opbrengst erg groot was, maar het oppervlak van de koplampen bijzonder compact. Ook na bijna 20 jaar is het nog steeds een bijzonder fraai aanzicht, dat front.

Ook in het interieur werd er samengewerkt met een toeleverancier, namelijk Recaro. De stoelen waren bijzonder exotisch voor dit type auto. Dankzij een bijzonder composiet van koolstofvezel en kevlar waren de stoelen erg licht en bijzonder sterk. Om het ‘sportieve auto’ gevoel te versterken waren er vierpunt-gordels. Het dashboard was overigens gelijk aan die van de 156. Het enige wat wellicht minder fraai is van de Dardo is diens derrière. Deze is overduidelijk iets te zwaar aangezet.

Uiteindelijk zou het bij een concept blijven. De Spider van de 916-generatie zou het namelijk uithouden tot 2006. Die Spider was nog gebouwd op het platform van de 145/146, de C-segment auto’s van Alfa Romeo. De opvolger van deze Spider (met dezelfde naam) stond op het laadzware platform van de 159.