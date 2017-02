Deze Arie heeft een aangeklede BMW M4 aan opties

De eerste eigenaar van deze LaFerrari is lekker losgegaan op de optielijst.

Deze LaFerrari is door de eerste eigenaar gekocht met maar één doel voor ogen: geld maken. De auto is gespoten in de kleur Giallo Triplo Strato en het model beschikt over een aantal extra’s. Zo zijn de spiegels, het dashboard, diverse onderdelen aan de body en het dak gegoten in carbon. Bovendien koos de eigenaar ervoor om geen inscriptie te laten graveren in het stuurwiel. Deze LaFerrari moet nieuwe kopers kosten wat het kost niet afschrikken. Geen persoonlijke namen of quotes dus. Verder werd het gele thema doorgetrokken in het interieur wat er fraai uitziet in combinatie met al dat zwart en carbon.

In totaal zit er voor meer dan 124.000 dollar aan opties op. Van de LaFerrari zijn 500 stuks gemaakt, waarvan 120 in US-spec. Dit exemplaar werd in 2015 als US-spec geleverd aan de klant in Californië. De hypercar verdween vervolgens in een garage, want er staat slechts 122 mijl op de teller. Doodzonde.

We betwijfelen het, maar het is te hopen dat de volgende eigenaar meer activiteiten met het Italiaanse beest gaat ondernemen. De gele LaFerrari zal namelijk in het weekend van 10 maart worden geveild op Amelia Island. Gooding & Co verwacht dat de hypercar tussen de 3,8 en 4,5 miljoen dollar gaat opleveren.