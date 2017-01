Audi A7 met ABT goodies op Marktplaats heeft 420 pk

Het snoeiharde bewijs dat rood beter is dan zilver, zwart of grijs.

Ja, we hebben weer een tip gekregen van de ongekroonde koning van Marktplaats. Onze @rachid pluisde de krochten van de website uit en vond deze Audi A7 (rijtest). Het geijkte vervoersmiddel van menig volkszanger is inmiddels ook leverbaar met schraap-motoren zoals een 1.8 TFSI. Aanvankelijk huisden er echter minimaal zes cilinders in het vooronder van Audi’s antowoord op de Mercedes CLS (rijtest).

Ook bij deze rode A7 ligt er een zespitter in het vooronder, namelijk de 3.0 TFSI. Standaard is dit al geen stakker met 300 pk, maar de vorige eigenaar vond dat niet voldoende. Hij bracht zijn grote liftback naar de tuningsboeren van ABT. Die peurden vervolgens 120 extra paarden uit het blok, waarmee het totaal uitkomt op 420 stuks. Precies evenveel Pferde als de S7 had voor de facelift in 2014, maar dat met twee cilinders minder.

Dat is echter niet het enige wat deze A7 speciaal maakt. De origineel Nederlandse auto is op verzoek van de eerste eigenaar namelijk flink aangepakt door Audi Exclusive. Dat verklaart onder andere de rode kleur, die je tevens aan de binnenzijde her en der terug vindt. Helaas hebben ze in de spuiterij echter de velgen niet goed afgeplakt waardoor die ook rood zijn. Maar geen nood, want volgens de verkoper zit er set zwarte wintervelgen bij in de maat 20″. Laat je daar gewoon een paar gepaste banden op monteren.

Diezelfde verkoper claimt trouwens dat dit de enige A7 is in deze kleurencombinatie, dus je hebt waarlijk een uniek object in handen. Op de teller staat een minder unieke 120.670 kilometer, maar dat mag de pret niet drukken. De vraagprijs bedraagt 45.900 Euro.

Bedankt Rachid voor de tip!