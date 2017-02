Deze Audi R8 wil een Bugatti Chiron zijn

Kies maar: deze Audi, of de Sagrada Familia van Gaudí.

Zoals bekend moet binnen het VAG-concern eigenlijk ieder platform gedeeld worden. De nieuwe goden heten MQB en MLB. Deze praktijk drukt de kosten voor het concern en de klanten kijken toch nooit naar de onderkant van hun auto, zo lijkt de gedachte te zijn. Zelfs exoten als de Lamborghini Huracan en Bentley Continental GT staan op gedeelde waar. Toch zijn er zelfs bij VAG nog enkele auto’s die hun platform helemaal voor zichzelf mogen houden. Een daarvan is bijvoorbeeld de Bugatti Chiron.

Toch hield dat een loodgieter uit ‘Murica niet tegen om zijn Audi R8 (rijtest) om te toveren tot een Bugatti-lookalike. De beste man ging met wat glimmend blauw plastic in de weer en kopieerde daarmee zo goed als hij kon de stijl van de Franse hypercar op zijn R8.

Het resultaat ziet er niet eens graflelijk uit. Toch hebben dit soort pogingen altijd een meewarig randje. Heb je zo’n toch nog steeds best dikke R8, probeer je er met kunst en vliegwerk alsnog iets van te maken dat het niet is. Nu we het daar toch over hebben: wat moeten mensen die een TT hebben en die ‘ombouwen‘ tot R8 hier wel niet van denken?