Deze auto’s remmen zo hard dat VVN er blij van wordt

Veilig Verkeer Nederland lanceerde afgelopen week een campagne om de remweg van auto's weer eens aan de kaak te stellen. Maatschappij-sensitief als we zijn moeten we natuurlijk ook even ons steentje bijdragen aan deze discussie.

Wellicht heb je er wel een itempje over gezien in je favoriete actualiteiten-rubriek. Veilig Verkeer Nederland organiseerde afgelopen week VVN Remwegdemo’s bij jou in de buurt. Het doel is om het verschil in remweg als je vijftig rijdt ten opzichte van als je dertig rijdt inzichtelijk te maken. Zoals het tegenwoordig hoort zijn er ook commerciële partijen betrokken bij het initiatief, in dit geval Mercedes en Goodyear. VVN directeur Felix Cohen zegt over de actie:

“De meeste verkeerslachtoffers ontstaan als gevolg van een te hoge snelheid. Het overkomt mensen of mensen maken zich er schuldig aan. Te hoge snelheid in woonwijken is een groeiend probleem. Het probleem van te hoge snelheden speelt wereldwijd en daarom doen wij op internationaal niveau mee aan de Slow Down-week van de UN in de eerste week van mei. Met de buurtactie VVN Remwegdemo’s willen wij samen met onze partners Mercedes-Benz en Goodyear direct laten zien wat snelheid doet. Als mensen zien wat het verschil in remweg is bij een snelheid van 50 en 30 km/u schrikken zij er vaak van”

Huub Dubbelman van Mercedes-Benz Nederland voegt hier aan toe:

“De veiligheids- en assistentiesystemen van Mercedes-Benz hebben als doel de bestuurder te ondersteunen bij het autorijden en de kans op aanrijdingen tot een minimum te beperken. Dit sluit naadloos aan bij de missie van VVN om mensen zo veilig mogelijk aan het verkeer te laten deelnemen.”

Juist. Nou zijn wij op de redactie natuurlijk geen verkeersaso’s en daarom enorm voorstanders van veiligheid in het verkeer. Zodoende steken we VVN Nederland graag de helpende hand toe. Het voorstel: laten we vanuit overheidswege een beetje subsidie regelen voor auto’s met een enorm korte remweg. Deze acht auto’s bijvoorbeeld.

Chevrolet Corvette C7 Stingray

Remweg van 100 km/h naar 0 km/h: 27,4 meter



Koenigsegg One:1

Remweg van 100 km/h naar 0 km/h: 27,5 meter



Ferrari 430 Scuderia

Remweg van 100 km/h naar 0 km/h: 28,3 meter



Lexus LF-A

Remweg van 100 km/h naar 0 km/h: 28,7 meter





Porsche 918 Spyder

Remweg van 100 km/h naar 0 km/h: 28,7 meter





Porsche 991 GT3

Remweg van 100 km/h naar 0 km/h: 28,7 meter





Ferrari LaFerrari

Remweg van 100 km/h naar 0 km/h: 29,0 meter



Lamborghini Centenario

Remweg van 100 km/h naar 0 km/h: 29,0 meter



Red de voetgangers, koop een sportwagen!

Image-Credit voor de Lexus: @donny22 via autojunk