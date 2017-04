Deze auto’s waren geen 1 april-grap

16 Automobiele facepalms op een rij...

Een auto komt niet zomaar op de markt. Daar gaan jaren test- en ontwikkelingswerk aan vooraf. Daarvoor is de designafdeling bezig met de ontwerpen. Maar er is nog een stadium daarvoor. Die van de eerste verkennende gesprekken. In de 16 onderstaande gevallen zijn die gesprekken niet helemaal zonder het gebruik van paddestoelen of andere hallucinerende middelen verlopen. Want in de periode van productplanning tot productintroductie zit zo’n vijf jaar. Vijf jaar de tijd om een paar epische blunders te voorkomen.

Het is dat deze auto’ zijn gepresenteerd op een dag anders dan de dag van vandaag, anders had werkelijk niemand je gelooft. Deze automotive cockups waren geen grap, maar een bewuste keuze van de betreffende fabrikant. Bij elke auto waren er dus volwassen personen die dachten “Ja, dat is een goed plan. Laten we dat doen.” Dit hoeft overigens niet te betekenen dat we de auto helemaal niets vinden, integendeel zelfs.

Yue Loong Feeling

Eind jaren ’80 kwamen er meer automerken naar Europa. De Japanse merken begonnen behoorlijk ingeburgerd te raken, terwijl de Koreaanse merken zich al aandienden. Een voorbeeld was Yue Loong, dit merk kwam uit Taiwan. De Feeling was het enige product dat leverbaar was van hen, in Europa althans. Voor de thuismarkt verkochten ze in licentie gebouwde Nissans. De auto onderscheidde zich van de concurrentie door de penetrante lijmlucht waar een Bulgaarse lijmsnuiver nog voor zou bedanken. De Feeling reed belabberd, zat slecht in elkaar en als klap op de vuurpijl was deze auto ook nog eens heel erg duur. Niets sympahtiek aan.

BMW X6

Nee, niet de 2 Serie Active Tourer. Dat is namelijk veel te makkelijk. Daarbij is het in zijn klasse een goede aanbieding. Er zijn genoeg MPV-rijders die graag kiezen voor BMW, dus nee, die 2 Serie is niet zo vreemd. Mercedes heeft ook de B-Klasse in het assortiment en daar horen we niemand over. Wat het meest verbaast is de BMW X6. Ok, uiteindelijk is het een behoorlijk succes gebleken. Maar een lomp, groot en zwaar gevaarte nog lelijker en krapper maken is een heel vreemde gedachte. Dan hadden we liever deze M3 Pickup gezien, dat was echter weer wel een 1 April grap.

Chevrolet SSR

Nog zo’n apparaat dat alleen maar door een marketeer met een kilo coke in zijn neus bedacht kan worden. De Chevrolet SSR was namelijk de eerste pick-up met klapdak cabrio kapconstructie. Ook de enige trouwens. Eigenlijk was deze auto alleen interessant als je de zoon van Ricky Bobby was. Voor normale stemgerechtigden een hopeloos onding. Niet sportief, niet mooi en nog belangrijker: hopeloos om spullen mee te vervoeren, toch wel een beetje het bestaansrecht van een pick-up. Shake and Bake!

Jaguar X-Type Stationwagon 2.0D

Ok, deze sloop er langzaam in. Want het idee van een middenklasse Jag is zo gek nog niet. In de goede uitvoering is zo’n XE best een lekkere auto. De X-Type was een lastiger geval, met name deze huis,- tuin, en keukenuitvoering. Als je deze auto voor had gesteld aan Williams Lyons, had jij je voor gek verklaard (tenzij het 1 april was, natuurlijk). Een Jaguar stationwagon met voorwielaandrijving, nagelende Ford dieselmotor, stoffen bekleding en wieldoppen. Je bedenkt het niet. Dit betekent wel dat je deze Gooische Mondeo voor een habbekrats kunt aanschaffen. Check deze video voor de aandachtspunten.

Lancia Grand Voyager

Dit geeft te meer aan hoe pervers Sergio Marchionne eigenlijk is. Kijk, een MPV van Lancia was al een lastig geval. Maar met de Zeta en Phedra heeft Lancia er nog iets sjeu aan kunnen geven. Maar toen Lancia op sterven na dood was besloot De Coltrui om diverse Chryslers om te badgen naar Lancia. De Flavia en Thema waren een Chrysler Sebring en 300, maar ze hadden tenminste nog een beetje hun best gedaan met andere bumpers, grille, wielen en bekledingen. Bij de Grand Voyager werd er een Lancia badge op gesmeten zonder ook maar de type-badge aan te passen. Zo kwam één van de meest roemruchte en innovatieve automerken aan zijn einde. That’s it. Schandalig. En geen grap helaas.

Aston Martin Cygnet

Het eerste idee was eigenlijk briljant. Per verkochte Aston Martin kreeg een klant automatisch een Toyota iQ met Aston logo. Op die manier zou Aston Martin tot in lengte van dagen atmosferische V12’s kunnen bouwen, vanwege de compensatie in Co2-uitstoot. Maar al gauw werd dat plan geblokkeerd en werd de Cygnet een soort handtasje van 50.000 euro. Dat lijkt veel, maar het verlies per auto was nog veel groter. Aston Martin nam veel te weinig Cygnets af waardoor ze een boete aan Toyota moesten betalen. Ze hadden dus beter gewoon niets kunnen doen…

Renault Avantime

Fransen zijn op hun best als ze stronteigenwijs zijn. Dat geldt helemaal als je Patrick LeQuement een ‘Carte Blanche’ geeft om de ultieme Renault te ontwerpen. Ergens is er echter iets mis gegaan. Ondergetekende vindt de Avantime een geweldige auto, maar dat doet er niet toe. Op het moment dat je rijeigenschappen van een MPV gaat combineren met de ruimte van een coupé gaat er iets mis. Tel dát uiterlijk erbij op en je hebt de ultieme 1 April grap. Wel een cult-auto in wording.

MG ZT260

Onlangs hebben we deze auto al eens behandeld. Aan de ene kant moeten we blij zijn dat dit soort auto’s gebouwd zijn. Op zich ook logisch, want geen enkele businesscase wordt succesvoller door een verouderde sedan om te zetten naar achterwielaandrijving en de V8 van Mustang erin te lepelen. Toch hebben ze het gedaan. Uiteraard hebben ze ook het eeuwenoudecliche: “bouw een supercar waar niemand op zit te wachten” invulling gegeven. Maar met de transformatie bij de MG ZT moest de ketamine in elke porie naar buiten gekomen zijn. Als het persbericht op 1 april was verstuurd had niemand het gelooft. En terecht.

Nissan Murano Cross Cabriolet

Eenzelfde geval als met de Chevrolet SSR, maar dan gecombineerd met de X6. Wie zit hier in hemelsnaam op te wachten? De originele Murano was cool, de tweede was flink lelijk. Doet overigens verder niets af aan de kwaliteiten van de Nissan, die staan buiten kijf. Maar naast het feit dat het een ridicuul idee is, ziet het er werkelijk niet uit. Google ‘badkuip op wielen’ en je krijgt deze Nissan op je scherm. Althans, na dit stukje hopelijk wel.

Horsey Horseless

Ook in 1899 is het 1 April geweest. Rond deze tijd begonnen de eerste auto’s hun intrede te doen. Destijds keek men naar auto’s zoals wij nu naar elektrische auto’s kijken. We weten allemaal dat het gaat gebeuren, maar we gaan flink protesteren omdat autootjes ‘vroem vroem’ geluiden moeten maken. 120 jaar geleden moesten voertuigen gevoed worden met wortels. In deze transitieperiode dacht ene Uriah Smith een gat in de markt gevonden te hebben door een paardenkop voor op een auto te monteren. True story.

Alfa Romeo Arna

Dit is zo’n klassieker die blijft boeien. Niet zozeer om het uiteindelijke (zwaar belabberde) resultaat, dat is bekend. Nissan en Alfa starten een joint-venture om samen een compacte middenklasser te bouwen. Er wordt gekozen voor gebrekkige Alfa techniek in combinatie met het crimineel slaapverwekkende design van een Nissan. Het 1 April gehalte was voornamelijk dat ze vergaten het precies andersom te doen. Hadden ze het op zijn minst niet overwogen?

Subaru B9 Tribeca

Subaru is nooit een merk geweest voor het grote publiek. Althans, dat is in Nederland het geval. Maar in de VS is Subaru behoorlijk succesvol. Wat ook succesvol is in de VS: SUV’s. Een Subaru SUV moet dan ook een schot in de roos zijn. Andreas Zapetinas was verantwoordelijk voor het design van de Tribeca (Triangle Beneath Canals, een wijk in New York). De achterkant ging nog wel, maar die neus vertoonde grote gelijkenissen met het voortplantingsorgaan van een zojuist bevallen nijlpaard.

Toyota Flappo

Natuurlijk begrijpen we dat een Japans merk met andere namen komt dan een Amerikaans of Zweeds bedrijf. Logisch. En dat de naam van een concept voor een bus minder van belang is dan een populaire hatchback is evident. Maar dat je de naam ‘Flappo’ bedenkt alsof het niets uitmaakt is bizar. Deze auto met deze naam is dus gewoon met droge ogen gepresenteerd door een volwassen persoon. “Dames en heren, dit is een concept voor bustransport. We noemen deze concept Flappo.” Right.

Volkswagen New Beetle RSI

Net als bij de Yue Loong Feeling gaat het niet zozeer om de auto zelf, maar meer om de prijs die al die middelmatigheid moest kosten. De New Beetle RSI was niet eens zo’n heel verkeerde hatchback. Sterker nog, het was de basis voor de aankomende Volkswagen Golf R32. De Beetle had een 3.2 VR6 met 225 pk en vierwielaandrijving. Meest opvallend was nog de bodykit, die krek eender was aan die van de race-Beetles. Maar het 1 april gehalte kwam door de prijs, de New Beetle RSI kostte destijds meer dan een gloednieuwe Porsche 911 Carrera. Geen grap. Je moest namelijk 235.000 gulden meenemen om zo’n anabolen-kever op de inrit te hebben.

Overland OctoAuto

Net als de Horsey Horseless was deze fabrikant dolende. Hoe zou de auto van de toekomst eruit komen te zien? Een ding leek wel een beetje vast te staan, namelijk het aantal wielen. Elke auto bleek met vier stuks goed uit de voeten te kunnen. Dat weerhield Milton Reeves er niet van om eens lekker te gaan experimenteren. De gedachte van Reeves was dat meer wielen zouden zorgen voor meer rust en stabiliteit. Mwah, dat viel mee. Dat vond het kopend publiek ook, want niemand bestelde er eentje. De opvolger was zo mogelijk grappiger, de Overland Sextauto, Deze auto mocht niet verkocht worden in het preutse Amerika omdat deze zeswieler het woordje ‘sex’ in de naam had zitten. Was Milton Reeves dan een complete faal? Welnee, later vond hij de uitlaatdemper uit zoals wij hem nu nog kennen. Goede man.

Multipla Fiat

We gaan niet afgeven op de Multipla. Toch? We houden immers van de Multipla? Ja en nee. Kijk, het is wel een rijdende middelvinger naar de gevestigde orde. Daarbij was de Multipla nuchter beschouwd een hele goede auto. Net geen 4 meter lang, maar wel plaats voor 6 personen en veel bagageruimte. Daarnaast waren de rij-eigenschappen van de Multipla het beste in zijn klasse, de diesel (JTD) was zelfs briljant. Maar dat uiterlijk moest een grap zijn. Deze duurde tot de facelift, maar toen was het leed al geschied. Moest dat uiterlijk zo erg? Had niemand door dat die dolfijnenbobbel echt niet kon? Met een normaler uiterlijk zou het een waanzinnig hit zijn geweest. Nu zou het blijven bij een onbegrepen 1-april grap. Waarschijnlijk.