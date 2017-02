Deze bestelauto heeft een BMW Individual interieur

...en een I6 onder de kap.

Als ondernemer kan je een E39 BMW tegenwoordig sowieso al vrij voordelig rijden dankzij de youngtimer regeling. Even leek het erop dat het bijtellingspercentage voor youngtimers in 2017 zelfs nog ietsje omlaag zou gaan. Maar helaas, dat bleek een vergissing van de bank belastingdienst in uw voordeel nadeel. Gelukkig zijn er echter altijd wel een paar creatievelingen te vinden die de kunst verstaan om op niveau rond te rijden zonder gepakt te worden door de fiscus.

Oké, dan rijd je wel met een diesel, dus écht geniaal klinkt ‘ie niet. En dat verhoogde dak zorgt ook niet voor extra stijlpunten bij de MKB-chica’s die je probeert te verschalken. Voldoende vermogen om snel die volgende bestelling af te werken heb je echter wel met deze 530d. Een ander voordeel van deze E39 is dat het gebrek aan een achterbank gecompenseerd wordt door weldadige luxe op de twee voorstoelen.

Deze Touring heeft namelijk een Individual interieur met leder in een kleur die inmiddels het beste te omschrijven valt als okergeel. De combinatie met het helle hout is zoals de Duitsers dat zelf noemen ietwat gewöhnungsbedürftig, maar wel bijzonder. Bovendien hebben de stoelen een massagefunctie en zijn ze verwarmd, waardoor rugblessures als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Volgens de verkoper op Marktplaats is het niet alleen de enigste in Nederland, maar in de hele wereld! Ondanks dat er 319.875 kilometer op de teller staan wil hij dan ook 3.750 Ekkermannen zien voor de Bimmer uit het jaar 2000. Maar hoeveel zou jij over hebben voor deze hoge 5-serie GT avant la lettre?