Deze bijzondere BMW’s staan nu op Interclassics

Je hoeft er niet eens moeite voor te doen om ze te vinden. Ultieme rijdersauto’s van BMW zoals de M635 CSi, M3 GT of M3 CSL. Op de Interclassics in Maastricht staan dit jaar opvallend veel lekkere youngtimers van de Bayrische Motoren Werke.

Smetteloze M5

Want waar vind je nog een smetteloze M5 van de E34 generatie? In Maastricht dus. Dit werkelijk puntgave exemplaar is sinds de aflevering in 1989 gekoesterd door zijn Portugese eigenaar die hem een plekje bood in zijn garage in Lissabon. Hij reed er slechts 78.000 kilometer mee.

De eigenaar hield de auto helemaal origineel, inclusief de velgen die op deze eerste serie van de E34 M5 met de 3,6 liter motor horen. Die velgen ogen op het eerste gezicht niet heel speciaal, maar ze waren speciaal ontworpen om de luchtstroom optimaal naar de remmen te geleidden om deze te koelen. ‘Een zeldzaamheid’, zegt Robert Fluttert van Smiths-Veglia die de auto naar Nederland haalde. Niet als handelswaar overigens. ‘Voor mezelf. De auto is helemaal origineel en perfect onderhouden. En compleet uitgevoerd. Hij heeft volleren bekleding, terwijl de meeste M5’s uit die tijd velours hadden.’

Let ook op de ontzetten eighties autotelefoon: lekker groot met kringelsnoer. Zo ging dat toen. Van Fluttert mag dit verrassend gave exemplaar inmiddels naar een nieuwe eigenaar, omdat hij er zelf te weinig mee rijdt.

‘Sharknose’ M635CSi

Er was nog meer lekker M-spul. Wat te denken van een fris rode M635CSi met beige leren interieur. Opnieuw gespoten, daarom staat hij er zo fris bij, maar voor de rest origineel. Dat komt omdat de auto het grootste deel van zijn leven in Californië reed. Terwijl het niet om een exemplaar met Amerikaanse specs gaat. De auto werd in 1984 nieuw in Duitsland geleverd en verhuisde met zijn eigenaar mee naar de Verenigde Staten. ‘Dat heeft hem gered’, zegt Frank Nieboer van Veni Vidi Vici. ‘Goed klimaat, geen vocht en nu is hij weer terug waar hij begon.’

De M635 CSi was destijds het topmodel van BMW en één van de stamhouders van de hele M-lijn, samen met de eerste M5. Beide hadden de legendarische zescilinder uit de M1 onder de kap. Zo’n M635CSi is zeldzaam omdat er maar weinig goede exemplaren zijn overgebleven. En ze mogen zich verheugen in een stijgende populariteit. Dat geldt eigenlijk voor alle 6-series van de E24 generatie, en zeker voor de topversies zoals deze.

Verzamelaarsobject M3 GT

Behalve de M635CSi had Nieboer nog een bijzondere top-BMW staan: een M3 GT uit 1995. Dat is een speciale uitvoering van de E36 M3 met 15 pk extra, aluminium portieren en motorkap en een aardig pakket BMW-Motorsport extra’s, zoals de dubbellaags achterspoiler en de gesmede wielen met Motorsport gravering. Er zijn 356 genummerde exemplaren gebouwd voor de Europese markt, allemaal in British Racing Green. Nu zijn dat stuk voor stuk gezochte verzamelaarsexemplaren. Op de Interclassics staan er trouwens twee. Bij Premium Classics staat nummer 1 uit de gelimiteerde serie van 356 stuks. Voor beide exemplaren geldt een prijs van rond de 70.000 euro.

Ultieme rijders-M3 CSL

De nazaat van deze M3 GT in is zekere zin de M3 CSL (rijtest) van de opvolgende E46 generatie. Veilinghuis Coys heeft er een op de kavellijst staan en hij gaat tijdens de klassiekerbeurs onder de hamer Het zwarte exemplaar uit 2003 staat er strak bij met zijn minimale 41.000 kilometer op de teller en één eigenaar. Jammer van de zwarte lak is dat het eveneens zwarte carbon dak nauwelijks contrasteert zodat je het bijna niet ziet. Dat carbon dak was een van de mooie gewichtsbesparende technieken die de CSL zo speciaal maakte. Ook de met alcantara beklede stoelen uit één stuk zijn zo licht mogelijk gemaakt, net als de achterruit van dunner glas. Alles bij elkaar is de CSL 110 kilo lichter dan zijn gewone broer.

Ook de motor is anders. Het 3,2 liter zes in lijn S54 blok levert 360 pk in plaats van de standaard 340 pk. Er zijn maar iets meer dan 1.300 stuks van de CSL gebouwd. Hoewel het de ultieme rijders-M3 is, zijn de meeste exemplaren tegenwoordig verzamelaarsauto’s geworden. Geen wonder, op het prijskaartje staat 80.000-90.000 euro.

Prooi van drifthobbyisten en circuitcursisten

Wat ook opvalt aan het aanbod BMW’s is de opkomst van de E21 3-serie in de klassiekerwereld. Ze duiken overal op. Meest gewild is natuurlijk de zescilinder 323i, met de uitlaatpijp aan weerszijden. Maar ook minder potente 316’s zijn in trek, mits goed geconserveerd. Er staat een polariszilveren 316 met slechts 9.000 kilometer op de teller en met de achterbank nog in het beschermplastic, en een al even goed geconserveerd exemplaar met iets meer kilometers. Beide zijn oorspronkelijk geleverd in Italië.

Veel 3-series zijn ten prooi gevallen aan drifthobbyisten en circuitcursisten. Maar dan staat daar ineens een perfecte 323ti Compact. Dit rode exemplaar is nieuw gekocht door een Belgische notaris en altijd onderhouden bij dezelfde dealer en daar ook ingeruild. Daarna ontfermde een verzamelaar zich erover, maar omdat die te weinig ruimte had voor zijn almaar uitdijende collectie, mocht de 323ti weer op de markt komen. De 170 pk 2,5 liter zescilinder was destijds de topmotor voor de Compact.

De beursvloer toonde verder ook nog een hele strakke gele M3 E36 en meerdere Z1’s. Het aanbod BMW youngtimers groeit mee met het koperspubliek dat op de markt actief is. Verkoper Nieboer: ‘Mensen die nu interesse hebben in de M635CSi hadden vroeger een poster van dit model boven hun bed hangen.’

Met dank aan Robert van den Oever en Maarten van der Pas voor deze bijdrage.