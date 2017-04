Deze bijzondere creatie met V12 stond ook in Genève

Helaas sneeuwde het ding een beetje onder door alle hete primeurs, maar beter laat dan nooit.

Art deco-auto’s hebben absoluut hun plekje in de geschiedenis veroverd, niet in de laatste plaats door de fraaie creaties van coachbuilders als Figoni Et Falaschi. Eadon Green roept herinneringen op aan die tijd (jaren ’30 van de vorige eeuw) middels deze Black Cuillin; een concept car die is voorzien van een vette 6.0 V12.

Verder is de body geïnspireerd op de wulpse lijnen van de prachtige Alfa 8C 2900. De schoonheid van die klassieker kun je anno nu natuurlijk niet evenaren, maar Eadon Green doet wat ons betreft een leuke poging. Helaas heeft de bouwer niet aangegeven hoeveel vermogen het blok levert.

We gaan er gemakshalve van uit dat het de 6.0 V12 van Aston Martin betreft die goed is voor rond de 570 pk. Daarmee is in de Black Cuillin een topsnelheid van 270 km/u mogelijk. Sprinttijden zijn verder niet bekend en ook durven we niet te zeggen of dit ding in productie gaat.

Doet dit ding jullie trouwens ook vaag denken aan de Mercedes-Maybach Vision 6?