Deze bips willen we zien op de Ferrari F12 Modificato

We moeten nog eventjes wachten op de gefacelifte variant van de Ferrari F12. Maar we dromen alvast weg bij deze beelden.

Naar mijn mening is de Ferrari F12berlinetta (rijtest) nog steeds de meest begeerlijke auto op de markt. There, I said it. Je moet ‘op de markt’ echter wel met een korreltje zout nemen, want als sinds vorig jaar april schijnt Ferrari haar dealers geïnstrueerd te hebben geen nieuwe orders meer aan te nemen voor de V12 coupé. Ferrari ontkende die geruchten destijds direct, maar het is inmiddels een publiek geheim dat er een update van het model aan zit te komen. Naar verluidt gaan we die voor het eerst zien op de Salon van Genève, hoewel Ferrari ook wat dat betreft het liefst nog een beetje geheimzinnig blijft.

Hoewel het merk wel vaker een beetje moeilijk doet, kan de gemiddelde autoliefhebber nooit lang boos blijven op het bedrijf dat al decennia lang dromen verkoopt. Iedere introductie van een nieuwe Ferrari is weer een gebeurtenis op zich. Zelfs bij een (ingrijpende) facelift zoals die van de F12 staan er ongetwijfeld weer drommen mensen te kwijlen langs de Ferrari-stand.

Voor het zo ver is, viert de speculatie uiteraard hoogtij. Komt er net als bij de GTC4Lusso ook een V8? Weet Ferrari nóg meer paarden uit de atmosferische V12 te peuren? Wordt de naam GTB2Daytona? Al die zaken zijn min of meer interessant, maar bij een Ferrari zijn toch vooral ook de looks belangrijk. We kregen zojuist een brief van Manlio Musselli, met een paar tekeningen van zijn visie op de gelifte F12.

Ook Ferrari-chat poster Milanno liet al eerder zijn licht schijnen over de F12 Modificato.

Beiden hebben zich duidelijk laten inspireren door de veranderingen die de Ferrari FF onderging toen die de GTC4Lusso werd. Vooral de terugkeer van de dubbele ronde achterlichten aan beide kanten lijkt gevoelsmatig waarschijnlijk te zijn. Of is de wens in dat geval de vader van de gedachte? Waar Musselli verder doorborduurt op de F12tdf lijkt de impressie van Milanno meer op een F12berlinetta met 4 achterlampen. Persoonlijk vind ik de eerste wat beter geslaagd, vooral de achterzijde mag direct in productie wat mij betreft. Laat weten wat jij hoopt en verwacht voor de nieuwe F12, in de comments.