Deze BMW E28 M535i kost je de hoofdprijs

Je krijgt voor je geld wel een lekker grote zespitter terug en een gezonde dosis jaren '80 sfeer. Maar is dat voldoende?

Als ik eerlijk ben zijn het nooit mijn favoriete 5-serie’s geweest, de E12 en de E28. Wat mij betreft begon het 5-serie feest pas echt met de prachtige E34, ontworpen door Ercole Spada. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat de E28 toen ik opgroeide al echt een oude bak was. Het was destijds het schoolvoorbeeld van wat we nu een knaken-BMW zouden noemen.

Het helpt ook niet dat de E28 nog zo duidelijk baseerde op de E12 uit de jaren ’70. Zeker ook qua design. Met een beetje fantasie kan je nog wel wat E34 herkennen in de huidige 5-serie. Voor de eerste twee Fünfers geldt dat wat mij betreft veel minder.

Toch ben ik ook de eerste twee generaties ‘Vijf’ in de loop der jaren wel meer gaan waarderen. Misschien komt dat door een milde infectie met het oldtimer/youngtimer-virus. Misschien ook omdat je deze auto’s nu nóg iets minder op de weg ziet dan destijds. Hoe dan ook graaf ik ze nu wel enigszins. Helaas geldt dat voor meer mensen, waardoor de prijs van mooie exemplaren inmiddels flink gestegen is.

Neem bijvoorbeeld deze ‘mint’ M535i, die te koop staat in Vught. Ondanks de veelbelovende naam was de M535i van de generatie E28 niet meer zo speciaal als de M535i van de generatie E12. Bij die laatste fungeerde het model met ‘M’ in de naam als de topper uit de range. Bij de E28 was dat echter niet het geval, want die kreeg immers een heuse M5-variant. Je zou de M535i dus kunnen beschouwen als een soort M550i avant-la-lettre.

Onder de kap huisde namelijk de 3.5-liter (stiekem afgerond 3.4) grote motor die ook in de gewone 535i, de E23 735i en de E24 635CSi zat. Geen échte, speciale M-motor dus. Dat wil niet zeggen dat het geen fijn blok was, want de smeuïge atmosferische zes-in-lijn met 218 pk wilde best vooruit, zeker gekoppeld aan een handbak zoals bij dit exemplaar.

Het ‘M-etje’ in de naam hield vooral in dat je wat uiterlijke aanpassingen kreeg. Of eigenlijk, uiterlijke én innerlijke aanpassingen op het optische vlak. Aan de buitenkant zitten er wat kekke sportieve bumpers op en ook aan de binnenkant begeef je je in M-sfeer, met de bekende logo’s op de sportstoelen en dergelijke.

Ondanks dat het geen échte M5 is dus toch wel een gaaf ding, die M535i. Dus nu wil je ‘m hebben. Dat wil zeggen dat we terug moeten komen op de eerder aangehaalde hoge prijs. Premiumclassics wil maar liefst 69.950 Euro hebben voor de E28. Let wel, het ding heeft pas 28.000 kilometer gereden en heeft jarenlang deel uitgemaakt van een verzameling. De auto is dus ‘als nieuw’. Maar, aan de andere kant: je koopt er ook een echte nieuwe 5-serie voor, om maar wat te noemen. Is deze E28 het geld meer dan waard, of veel te duur?

