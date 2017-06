Deze BMW E30 op Marktplaats heeft 300 pk en is fatoe

Dit gebeurt er als je vaak naar de gym gaat maar daarnaast ook ontzettend veel chocolade en chips eet.

Prima combo trouwens, zwarte chocolade en paprikachips, maar dat terzijde. Laten we het over deze dikke BMW hebben. De basis van dit gele gevaarte wordt gevormd door een mix van een E30 cabrio en een 5-serie. Op het oog lijkt ‘ie het meest op een E30 cabrio, maar de verkoper meldt dat het onderstel, de remmen en het differentieel afkomstig zijn van een BMW 5-serie. Dat lijkt ons nogal een boude claim, maar sommige onderdelen zullen vast van de 5-serie afkomstig zijn.

Dat geldt in ieder geval sowieso voor de motor, want die komt uit een BMW 535i. Het gaat daarbij niet om het moderne N54 of N55 blok, maar om de oude vertrouwde M30B35 van vroeger. Dat wil zeggen een heerlijke atmosferische zes-in-lijn met een inhoud van 3.5 3.4 liter. Ook toen sjoemelde BMW al een beetje met de type-aanduidingen, zij het een stuk minder dan vandaag de dag. De motor is nog wat extra gekieteld door Limpex en voorzien van een spaghetti-uitlaat. Het resultaat is zo’n 300 pk en ongetwijfeld een prettig geluid.

Qua looks is de auto een allegaartje van verschillende elementen. De uitbouw komt van Folger, maar daarnaast zit er ook nog een strip op de neus die de zwarte koplampen boos laat kijken en een enkele ruitenwisser voor het betere DTM-gevoel. Tevens wordt de auto geleverd met een hardtop van Wiesmann, die helaas wel in een andere kleur gespoten is dan de gele carrosserie. De velgen tenslotte komen van BBS.

Nu we het toch hebben over de velgen: ze meten slechts 15″ in diameter, maar er zitten banden op in de maat 285/40 vóór en 345/35 achter. Zodanig dikke walsen dat een cement wals er nerveus van wordt dus. De auto heeft 96.000 kilometer gelopen en de vraagprijs van het bijzondere ding bedraagt 29.595 Euro. Dat is overigens twee keer zoveel als hetzelfde ding in 2013 op moest brengen. Maar goed, prijzen van gewone E30 cabrio’s zijn in de tussentijd ook verdubbeld in waarde zullen we maar zeggen…