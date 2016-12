Deze BMW E46 op Marktplaats is je kunstige spirit animal

Als je al dacht dat de auto er uitziet als een slechte LSD-trip, wacht dan totdat je de beschrijving leest.

Dat lezen is trouwens best moeilijk, want de omschrijving is een incoherente Engelse woordenbrij van jewelste. Zoek je naar dit juweel in de categorie auto’s dan doe je dat overigens tevergeefs. Deze E46 is namelijk te vinden in de afdeling ‘antiek en kunst’, in de subcategorie ‘kunst schilderijen abstract’, om precies te zijn. De artiesten zijn een zekere Raixe en Airis, die naar eigen zeggen veel in elkaar gesleuteld hebben sinds 9 oktober 2015. Mark Rothko is er niks bij.

“We have created all those unique creations together, inspired by our awakening 9 of October 2015.”

Het zou ook zomaar kunnen dat Raixe en Airis één en dezelfde persoon zijn, maar goed laten we ze even het voordeel van de twijfel geven. Degenen die dit kekke kleurenspel bedacht hebben noemen zichzelf tevens de ‘Creators of Infinite Universe’, een tekst die ook te lezen valt onder de nummerplaat. Volgens de verkopers hebben zij alles gemaakt.

“All was created by our own hands”

De BMW hebben ze echter niet zelf gemaakt, want diezelfde nummerplaat verraadt ons dat de basis van dit artistieke hoogstandje gevormd wordt door een E46 320i uit 2001, die eerder dit jaar in ons land is ingevoerd. Aan de motorinhoud van 2171 cc kunnen we zien dat het om een van die exemplaren gaat die onder de kap al de techniek van de facelift versie had, maar optisch nog het uiterlijk heeft van het origineel. Precies wat je wilt dus, in mijn ogen.

Juist de conventies die onze overlords ons opleggen, zoals zo’n nummerplaat, zijn een doorn in het oog van Raixe en Airis die simpelweg wakker geworden zijn door ‘spirit molecule’ (spiritus?) en sindsdien overal Pure Paradise willen brengen. Een eis aan de potentiële koper van deze bolide is dan ook dat hij of zij de kunstenaars toestaat om het werk af te maken, daar de overheid die mogelijkheid van hen heeft afgepakt.

“We want to say that this Project is not finished yet, and by buying it, investor will give us possibility to finish it, and then “Ants-Nast” [red: de auto] will be ready to be picked, because it requires special conditions for us, which have been stolen from us by government.”

Kijk, zelfs spiritus drinkende neo-hippies met een godcomplex weten nog bij wie ze de schuld van alle problemen moeten neerleggen. Voor een prijs van slechts 1.500 Euro kan jij investeren in de toekomst van ALL INNOCENT LIFE.

“By buying this unique product – you are investing in future of ALL INNOCENT LIFE, for which, we, Raixe&Airis, as CREATOR, are responsible.”

Koop jij deze dikke Bimmer met I6 en laat je de climate control op 32 graden staan om de kille huiveringen die een dagje thinner snuiven met zich meebrengen te bevechten, of laat jij de protectie van onschuldig leven over aan iemand anders?