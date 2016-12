Deze BMW M1 heeft 34 jaar stilgestaan

Een 35 jaar oude M1 die 34 jaar niet is aangeraakt.

Een bijzondere barnfind door het Duitse Mint Classics. Deze rode M1 werd aangetroffen in een garage in Italiƫ. De uit 1981 afkomstige sportauto werd in 1982 in de garage geparkeerd. Vervolgens is de bolide nooit meer aangeraakt.

Zelfs de originele banden zitten er nog onder. Er is dus slechts een jaartje gereden met de Duitser. Op de teller staat een stand van 7.392 kilometer. De specialisten bij Mint Classics gaan de auto opknappen en ervoor zorgen dat de M1 weer klaar is voor het asfalt.

Technisch zullen ze er wellicht wat werk aan hebben, maar op optisch gebied oogt de M1 nog helemaal prima. Van de BMW met klapkoplampen zijn slechts 453 stuks gemaakt. De M1 rolde tussen 1978 en 1981 van de band. De auto werd aangedreven door een typische BMW zes-in-lijn, gekoppeld aan een versnellingsbak met vijf verzetten. Helaas is er tot op heden nooit een echte opvolger gekomen van de Duitse sportwagen.