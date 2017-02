Deze BMW M3 heeft een Audi-kleur!

Heiligschennis of een match made in heaven?

Met name de Duitse fabrikanten van premium spul spelen zichzelf regelmatig in de kijker door hun modellen in afwijkende kleurtjes te steken. Nardo Grey is zo’n kleur en die kennen we vooral dankzij Audi Exclusive. Dat hield een Amerikaanse Bimmer Post-user niet tegen om zijn splinternieuwe BMW M3 met Competition Package precies in die kleur te laten spuiten.

Wat ons betreft kan de M3 prima worden uitgedost in een wat uitbundiger kleurtje, al gaat Nardo Gray wel weer lekker samen met de zwarte nieren en de behoorlijk drukke velgen. We zijn uiteraard benieuwd naar jullie mening, dus kom maar door!