Deze bom was bijna afgegaan in hartje Amsterdam

De onlangs vermoorde misdaadjournalist Martin Kok nam geen blad voor de mond en dat werd hem door luitjes uit "het milieu" vaker niet dan wel in dank afgenomen. Eén van die minder tevreden kennissen wilde Kok vorig jaar om zeep helpen met een flinke autobom.

Vandaag bracht de politie naar buiten dat er momenteel diepgravend onderzoek wordt gedaan naar de bom die onder de auto van de inmiddels geliquideerde misdaadjournalist en ex-crimineel Martin Kok was geplakt. De bom werd vorig jaar op 2 juli gevonden en wonder boven wonder zijn er geen ongelukken mee gebeurd.

Als dat wel het geval was geweest waren de rapen goed gaar. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft namelijk uitgedokterd dat de bom zo’n 40 keer krachtiger was dan een handgranaat. Je kunt op je vingers natellen dat er de nodige (dodelijke) slachtoffers waren gevallen als het ding in het centrum van Amsterdam of een andere willekeurige plaats was afgegaan.

De bom is destijds waarschijnlijk onder de auto geplakt aan de Amsteldijk. Op camerabeelden was een zwarte Audi A4 te zien die eerder die avond op de Amsteldijk reed. Deze auto is later brandend en zonder kentekenplaten aangetroffen in Nieuwegein.

Overigens is de exacte bom die onder de auto van Kok werd geplakt eerder al ontmanteld. De boem op de plaatjes is een explosief met een vergelijkbare kracht, die onder eenzelfde auto werd geplaatst. Stiekem zouden we allemaal weleens op dat knopje willen drukken…