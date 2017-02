Deze Bugatti Veyron jaagt op jonge kopers

Een en ander heeft te maken met de basis van de auto.

Dat is namelijk geen Audi R8, maar een heuse Ford Cougar. Deze strakgesneden coupé leverde Ford ook in Europa van 1998 tot en met 2001. Onder de kap kon je bijvoorbeeld kiezen voor de beresterke 2.5 V6. Dat de krachtbron tegen een stootje kan hebben we zelf al een paar keer ondervonden. Het blok huist namelijk ook onder de kap van de bolide waarmee team autoblog pleegt aan te treden in de Junkyard Race. Domweg niet te slopen dat ding, hoezeer we het ook proberen.

Dat is maar goed ook, want in dit geval in er een turbo op het blok geschroefd. In de woorden van de verkoper:

“The car was made turbo.”

Hoe professioneel dat echter gebeurd is, dat valt te betwijfelen. Even verderop in de advertentie valt namelijk dit te lezen:

“The computer of the car (Cougar) needs to be sync with the turbo.”

De toekomstige eigenaar heeft dus nog wat finetuning voor de boeg. Positief daarentegen is dat er een dik sound system in de auto zit en dat er remmen van Brembo opzitten. Tevens gaat de kofferklep open en dicht. De verkoper heeft naar eigen zeggen 98.000 Dollar geïnvesteerd in het project.

Mocht dat daadwerkelijk het geval zijn, hebben we wel een beetje medelijden met de maker. Het zou niet de eerste keer zijn dat een liefhebber zich niet kan bedwingen bij zo’n project en vervolgens duizenden Ekkermannen in een bodemloze put gooit. Vervolgens is het af en ontdek je dat niemand anders zoveel waarde hecht aan je vakmanschap als jij.

Die harde realiteit lijkt ook al een beetje aangekomen te zijn bij de createur van deze Frans-Amerikaanse hypercar. Bij de huidige advertentie voor de auto op Ebay is het minimumbod 35.000 Dollar. Voorheen wilde de beste man minimaal 55.000 Dollar zien. De laatste zin van de omschrijving van de auto beweegt zich dan ook ergens tussen hoop en vrees.

“The car is this price because I invest 98k total and remember is a dream car which an original tops 2,000,000 no dreamers please.”

We verwachten echter stiekem dat die 35K er ook niet voor betaald gaat worden…