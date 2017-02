Deze C-Klasse heeft meer cilinders dan je denkt

Een ogenschijnlijk nette W202 Combi in een typische Mercedes-kleur, met 'iets' te grote wielen. Toch is er iets bijzonders met deze tien mille kosten station aan de hand.

Het is namelijk een échte AMG. Op het kentekenbewijs prijkt de magische aanduiding ‘C43 AMG’. Deze C-Klasse komt nog uit een tijd dat de C43 het absolute topmodel was en niet de AMG Light, zoals vandaag de dag. Onder de kap een dikke atmosferische V8 met 4,2 liter slagvolume en 306 pk. Wat deze C43 dan weer wel deelt met de nieuwe C43 is zijn ingetogen voorkomen. Anders dan de huidige, wat schreeuwerige 63-modellen, zijn de C43’s af-fabriek lekker anoniem. Alleen de kenner ziet in het iets sportievere bumperwerk en de decente wielen een aanwijzing dat het om een echt rappe Benz gaat.

Van decente wielen is bij dit exemplaar helaas geen sprake, de ogenschijnlijk verder keurige auto is namelijk voorzien van een setje Carlsson-wielen van een inch of wat te groot. Niet iets wat de liefhebber van origineel hoeft af te schrikken, een setje origineel lichtmetaal is immers zo gemonteerd. De combinatie van Vivianit Grün in combinatie met een zwart/wit Designo-interieur lijkt me een behoorlijk unieke en stiekem best wel gave kleurstelling.

Voor de C43 uit 1999 (fiscaalvriendelijk!) en 258.518 kilometer aan ervaring wordt 9.450 euro gevraagd. De correcte 17-inch Styling 2 wielen heb ik eveneens voor je opgesnord, voor een schappelijke 650 euro. Hoef jij nog enkel het plaatwerk van de C43 zeer grondig op roest te inspecteren, want dat is helaas een bekende kwaal van deze generatie Mercedessen.