Deze C63 AMG S heeft meer dan 600 pk

Want meer is altijd wel zo prettig.

Het is een ritueeltje aan het einde van de week op de redactie. We zetten een video aan van de oude Mercedes C63 AMG en denken met weemoed terug aan de kakofonie die de 6.2 V8 voort wist te brengen. Dat het ook nog eens in combinatie was met een relatief compacte C-klasse maakte het plaatje helemaal af. Inmiddels is er een nieuwe C63 met een nieuwe 4.0 Biturbo AMG motor, die overigens nog altijd niet verkeerd klinkt. Het is immers de enige D segment Powerlimo met een achtcilinder. De concurrentie doet het met twee beschuitbussen minder.

Maar er zijn ook voordelen aan de nieuwe V8. Ten eerste moet deze veel zuiniger zijn, maar dat heeft @Casper in de rijtest nog niet kunnen ontdekken. Het zal wel aan de afwijking van zijn rechtervoet liggen. Nog een voordeel is dat het nu kinderlijk eenvoudig is om er meer vermogen uit te extraheren. We hebben al diverse creaties voorbij zien komen. Van bijzonder ingetogen of juist lelijk via milieuvriendelijk tot uitermate bizar. Daar kunnen we nu een editie aan toevoegen, want de heren van het Duitse Chrometec zijn tekeer gegaan op een C63 AMG.

Het resultaat is eigenlijk niet eens zo gek. Dat klinkt een beetje lauw, maar meestal gaan dit soort tuning-projecten veel te ver, waardoor alleen de linksback van een redelijke eredivisieclub het smaakvol vindt. Het eerste dat opvalt is de matte lak (Selenietgrijs Magno). Deze kleur is waarschijnlijk met opzet gekozen, want zo komen de koolstofvezel-details veel beter uit. Het koolstofvezel is te vinden op de grille, splitter, spoiler, diffuser en spiegelkappen. Gezien het gewicht van de auto (zo’n 1700 kilogram) is het natuurlijk volkomen ridicuul, maar het misstaat niet.

Om de stance van de auto te verbeteren, word de C63 flink verlaagd en staan de voorwielen vijf cm verder uit elkaar en achter zelfs acht centimeter. Wellicht was een centimetertje minder beter geweest, maar de auto kan het hebben. De concave 20″ wielen zijn helaas wel iets overdone. Vinden ze zelf ook waarschijnlijk, want op de meeste foto’s zien we de originele 19″ kruisspaak velgen.

De motor werd uiteraard ook onder handen genomen en net als met de andere tuners hoefde Chrometec niet veel te doen om er veel vermogen uit te halen. Dankzij een andere ECU en uitlaten stijgt het vermogen naar 603 pk, 93 pk meer dan het origineel. Over die uitlaat: die kun je van afstand bedienen (standje discreet of standje als James May thuiskomt). De prijs van dit pakketje is precies 15.338 euro. Mag van uw scribent zo op een donkerblauwe C63 Estate.