Deze concept car met V12 is ronduit bizar

Dat zichtbare uitlaatspruitstuk is nog maar het topje van de ijsberg.

Je kijkt naar de Sbarro Osmos uit 1989 en werkelijk níks aan dit apparaat lijkt normaal te zijn. Het meest bijzondere aan de Osmos zijn de wielen zonder naven. De velgranden draaien namelijk om lagers heen en het velghart ontbreekt. De belangrijkste redenen: exposure, minder onafgeveerd gewicht, betere rijeigenschappen (in theorie) en perfect geventileerde remmen.

De Osmos werd aangedreven door een vette V12 van Jaguar, goed voor ongeveer 350 pk. Deze krachtbron is lekker prominent aanwezig wat op zich knap is bij een auto die sowieso al zéér prominent aanwezig is. De taartschep achterop schreeuwt werkelijk jaren ’80 en het front oogt nog best modern.

Ook interessant: de Osmos is slechts een meter hoog bij een breedte van maar liefst 210 centimeter. De lengte van 450 centimeter is dan weer vrij normaal. Meer interessante info over dit ding hebben we helaas niet kunnen vinden. Gelukkig zegt de gallery -zeker in dit geval- meer dan 1.000 woorden.

