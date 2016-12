Deze drie auto’s worden nooit echt oud

Iedereen stelt zich waarschijnlijk iets anders voor bij het begrip 'tijdloze auto'. Sommigen claimen zelfs dat een tijdloze auto helemaal niet bestaat. Bij deze een arbitrair lijstje met auto's die de kwalificatie in mijn ogen wél verdienen. Spoiler alert: De BMW E39 5-serie staat er niet eens bij!

Al is het maar omdat ik dan eerder zou kiezen voor de Ercole Spada ontworpen E34. Maar ook die haalt de lijst niet! In dit lijstje drie auto’s van verschillend pluimage die om uiteenlopende redenen de tand des tijds vooralsnog uitstekend doorstaan hebben en dat waarschijnlijk ook zullen blijven doen. We trappen maar af met de oudste volgens het principe ‘age before beauty’. Hoewel, van de drie is de eerste inzending niet alleen de oudste maar misschien ook wel de mooiste.

De Citroën DS, beter bekend als ‘de Snoek’



Als je me dwingt om de rest van mijn leven alleen nog in auto’s te mogen rijden van één land, zou Frankrijk niet mijn eerste keus zijn. Tuurlijk, de Fransozen hebben in de loop der jaren echt wel wat juweeltjes voortgebracht, van Alpine A110’s tot Renault Safrana Biturbo’s en alles wat er tussenin zit. Desalniettemin zou de oeuvre-prijs wat mij betreft naar Italië gaan. En vóór Frankrijk zouden misschien zelfs nog wel Engeland en Duitsland op het podium terecht komen. Enfin, ik dwaal af en stoot francofielen nodeloos tegen de borst. Om het goed te maken: een van de auto’s die zeker in het rijtje van Franse juweeltjes past is ongetwijfeld de Snoek.

Er is altijd één feit dat ik bijzonder indrukwekkend gevonden heb aan het ding: 1955. Jawel, zoals velen wel zullen willen weten stamt de auto uit de tijd dat Dwight D. Eisenhower nog President van Amerika was. Het hele merk Ferrari bestond pas minder dan 10 jaar. De DS komt weliswaar uit Frankrijk, maar hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog steeds onduidelijk. Waarschijnlijk was Flaminio Bertoni, de Italiaanse ontwerper van de auto, stiekem een marsmannetje. Hoewel de BX zijn best deed, kon Citroën de impact die de Snoek had later nooit meer repliceren. Het is met afstand het beste werk van de fabrikant en daardoor ook tijdloos.

De DeLorean DMC-12



Tsja heb je het over tijdloze auto’s, dan kan deze DMC-12 natuurlijk niet in het lijstje ontbreken. Al is het maar omdat ‘ie door de tijd kan reizen. Het verhaal van het geesteskind van John Zachary DeLorean is genoegzaam bekend. De Amerikaanse manager besloot zijn goedbetaalde functie op de te geven en zijn droom na te jagen. Hij eindigde als een speelbal van de FBI en DEA. Toch leeft zijn roestvrijstaal geworden erfenis voor altijd door in de vorm van de DMC-12. Tussen 1981 en 1983 werden er zo’n 9.000 exemplaren gebouwd. Een opvolger kwam er nooit, wat er aan bijdraagt dat de DMC-12 nooit zal verouderen.

De Honda NSX



Dit Japanse icoon kwam op de markt in een tijd dat de Japanners zich sowieso wat meer begonnen te bemoeien met het begrip ‘sportauto’. Voorheen hadden ze dat domein toch vooral gelaten aan de rest van de wereld. Oké, er waren wat Nissan’s in de Z-serie en ooit was er de Toyota 2000 GT. Voor de rest waren het toch vooral de betrouwbare hatchbacks en sedans waar de Aziaten hun naam mee vestigden. De NSX was eigenlijk in alle opzichten beter dan de Ferrari 348, behalve qua baaaaaaadge-appeal.

Het kon eigenlijk ook niet anders, want de auto werd mede ontwikkeld door de grootste raceheld ooit. Nee, niet Max Verstappen, maar Ayrton Senna. Dat feit op zichzelf is al genoeg om de auto een legendarische en dus tijdloze status te bezorgen. Geen wonder dat Honda zo lang gedaan heeft om met een opvolger op de proppen te komen. De meesten zijn er echter wel over uit dat dat elektrogebakje niet zo indrukwekkend is als de NSX van weleer.