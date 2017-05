Deze dude moet Aston Martin meer klanten gaan bezorgen

Met je schoenen op een DB11 na de clique.

Mens & marketing. Werkt meestal goed als je een mooie babe bij een auto neerzet, maar bekende mannen zijn ook vaak een prima hulpmiddel. David Beckham bijvoorbeeld, of iemand als Cristiano Ronaldo. Aston Martin heeft Tom Brady gestrikt voor een nieuwe campagne. Wellicht zal er bij de gemiddelde Nederlander geen lampje gaan branden bij het vallen van deze naam. Brady is dan ook een NFL-jongen en aan de andere kant van de oceaan kent iedereen deze bekende American football-speler.

Aston Martin heeft naar eigen zeggen een partnerschap voor de lange termijn afgesloten met de sportman. De samenwerking komt neer op een hoop marketinggelol. Het gaat er uiteindelijk om dat Brady de merknaam Aston Martin goed promoot in de U S of A. Zijn dienstauto zal dan ook een dikke DB11 zijn. De bedoeling van de campagne yadayada:

In collaboration with Aston Martin’s VP & Chief Creative Officer, Marek Reichman, the designer currently responsible for creative direction of the Aston Martin brand and model range, Brady and Reichman will explore their affinity for The Love of Beautiful via a new content series entitled Category of One, premiering later this year.