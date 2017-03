Deze BMW E36 M3 Lightweight kan binnenkort van jou zijn

Nu prijzen van de E30 M3 door het plafond zijn geschoten, is dit misschien wel de volgende geheimtipp.

Hoewel, veilinghuis Gooding en Co. verwacht dat de auto zo’n 150.000 tot 180.000 Dollar gaat opleveren over twee dagen, dus een koopje is het niet. Dat gezegd hebbende, voor het oude exemplaar van Paul Walker werd 200.000 Dollar neergelegd. Maar wat is er zo speciaal aan de M3 Lightweight, of LTW zoals ‘ie ook wel genoemd wordt, dat er dit soort bedragen voor neergeteld moeten worden? Wel, ten eerste is het een zeldzaamheid en ten tweede hangt er een mooi verhaal aan vast.

Om te beginnen met het eerste: lange tijd was het niet geheel duidelijk hoeveel M3 LTW’s BMW precies gebouwd heeft. Het model dat op verzoek van race-fanaten gebouwd werd om de auto te homologeren voor de diverse (Amerikaanse) raceklasses zou aanvankelijk in een oplage van 85 stuks gebouwd worden. Dat was althans de claim van BMW North America.

De cijferfetisjisten van BMW M Registry hebben echter achterhaald dat er in totaal 126 M3 LTW’s zijn gebouwd. Tien pre productie exemplaren in januari van 1995, nog eens tien in februari, nog één in april en vervolgens 115 productiebakken tussen augustus en oktober van hetzelfde jaar. Vraag die bij ons opkomt: wat is het verhaal van dat ene exemplaar dat in april gebouwd werd? Helaas hebben we dat voorlopig niet kunnen uitvinden.

In eerste instantie lijkt de M3 LTW misschien niet zo heel bijzonder. Je zou ‘m bijvoorbeeld af kunnen doen als een vingeroefening voor de latere, epische E46 M3 CSL (rijtest). Met die auto heeft de LTW gemeen dat er gewicht bespaart is door verschillende extra’s weg te laten, zoals de radio, de airco en de nodige geluidsisolatie. Toch kleven er een aantal interessante dingen aan de LTW.

Nadat deze van de productielijn in Duitsland afliep, werd deze namelijk afgebouwd in Virginia. Je weet wel, die Amerikaanse Staat waar ook de CIA zit. Het bedrijf Prototype Technology Group Racing legde daar de laatste hand aan de snelle Bimmer. Zij plaatsten bijvoorbeeld de kenmerkende blauw/rode ‘vlaggen’ op de auto, maar daarbij voorzagen ze de E36 ook van een aparte ‘kofferset’.

Denk daarbij niet aan lederen koffers met een BMW-logo erop. In deze ‘trunk kit’ zaten namelijk de nodige onderdelen om de auto te sneller te maken. Kopers vonden er bijvoorbeeld enkele onderdelen uit de motor van de Europese M3, maar ook een verstelbare front splitter en spacers om de spoiler hoger te kunnen zetten.

Vanwaar deze omslachtige constructie? Het antwoord ligt in het A4-tje dat bij de set zat. Daarop kon de nieuwe eigenaar namelijk lezen dat als hij iets van de set zou installeren op de auto, de garantie vanaf dat moment einde verhaal was. Niet omdat BMW geen vertrouwen had in het product, maar omdat de auto inclusief de aanpassingen illegaal was voor de gritty streets van Amerika.

De echte kenners zullen dan waarschijnlijk ook wel weten dat de Amerikaanse E36 M3 ernstig tekort kwam ten opzichte van de Europese variant. Waar de Euro-spec aanvankelijk de S50B30 en later de S50B32 onder de kap had met respectievelijk 286 en 321 pk, moest de Amerikaanse variant het doen met de S50B30US en later met de S52B32US. Beide ‘Amerikaanse’ blokken hadden eigenlijk meer verwantschap met de huis-tuin-en-keuken zespitters uit de 325i en 328i dan met de échte M-blokken. De onderdelen in de trunk-kit verhielpen dat probleem enigszins.

Maar, dat neemt niet weg dat ook in de deze M3 LTW in de basis dus níet de krachtige motor onder de kap ligt die de Europese E36 M3 heeft. Zo bezien is ‘ie dus vrij duur, voor een M3 met gebrek aan power. Maar ja, dat is wat zeldzaamheid doet voor een gewilde auto. Zoals gezegd gaat ‘ie over twee daagjes onder de hamer op Amelia Island in de Amerikaanse Staat Florida. Top tip: als je ‘m koopt, voorzie ‘m dan daarna niet van gaas.