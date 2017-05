Deze elektrische lijkwagen komt uit Duitsland

Maar wat is het?

Binz, niet te verwarren met Mercedes-Benz, is een fabrikant van “special-purpose vehicles”. Daar vallen ook lijkwagens onder en in navolging van het Nederlandse RemetzCar heeft het Duitse bedrijf een elektrische lijkwagen gebouwd.

Helaas hebben onze oosterburen zelf geen geschikte EV in de gelederen en dus is de conversie uitgevoerd op een Tesla Model S. De Binz.E is dus schoon, stil en ziet er voor een lijkwagen niet verkeerd uit. Wel benadrukt het bedrijf dat de Binz.E “Made in Germany” is. In zekere zin klopt het wel, maar toch ook weer niet.

Eerder schreven we ook al over een volledig elektrische rouwauto op basis van de Nissan Leaf en enkele jaren geleden passeerde een omgebouwde Toyota Prius de revue. Elektrisch is de toekomt, óók als het tijdelijke met het eeuwige wordt verwisseld. Such diepgang.