Deze elektrische VW komt in 2020 op de markt

Dit is uiteraard nog een concept.

De I.D. Crozz oogt, zeker voor een Volkswagen, lekker verfrissend. De elektrische crossover is niet alleen een EV, maar kan vanaf 2025 ook nog eens volledig zelfstandig in de rondte rijden. Het autonome systeem luister naar de naam I.D. Pilot.

Het gaat om de derde telg uit de I.D.-familie na de I.D. en de I.D. Buzz, die eerder dit jaar werd gepresenteerd. Het vermogen bedraagt niet geheel toevallig 305 pk, want dat was bij de Skoda Vision E Concept (eerder vandaag) ook het geval.

De technische gegevens van de I.D. Crozz zijn dan ook hetzelfde als die van de Skoa. Een top van 180 km/u, een range van 500 kilometer en de accu’s kunnen in een half uur tijd tot 80 procent worden opgeladen. Ook heeft deze VW techniek aan boord om de luchtkwaliteit in het interieur te verbeteren.

Verder interessant: de I.D. Crozz gebruikt LED-koplampen als “bewegende ogen” die met andere automobilisten communiceren als de auto in de zelfrijdende modus zit. Bovendien begroet de auto z’n bestuurder als deze aan komt lopen. Want dat is wat je nodig hebt!

De I.D. Crozz rolt op 21 inchers en is voorzien van een transparant dak. Verder moeten we toegeven dat het ding zeker aan de voorzijde behoorlijk fris oogt. Aan het zijaanzicht moeten we nog effetjes wennen, maar het gaat nog om een concept.