Deze EV gaat Elon Musk nachtmerries bezorgen

Een Zwitsers sprintkanon dat in Duitsland in elkaar wordt geschroefd. Dat wordt feest!

Wie dacht dat Zwitsers zich over het algemeen bezighouden met dure klokkies in elkaar schroeven en kaas maken heeft het mis! De EV waar je nu naar kijkt is namelijk het werk van een Zwitserse fabrikant genaamd Elextra. De auto zal in een oplage van 100 stuks met de hand worden gebouwd in Duitsland en men belooft prestaties om van te watertanden.

De elektropower bedraagt maximaal 680 pk en het koppel kan worden verdeeld tussen voor- en achteras voor optimale tractie. De sprint naar 100 km/u duurt naar verluidt minder dan 2,3 tellen en de topsnelheid is gelimiteerd op 250 km/u. Bij een kruissnelheid van 100 km/u heeft de Elextra trouwens een range van 600 kilometer. Voor het referentiekader: de Tesla Model S P100D zou in 2,28 tellen naar 100 km/u zoeven, dus het wordt ongetwijfeld een hete strijd om de EV sprintkroon.

Een overdaad aan carbon fiber moet het gewicht van de auto laag houden en de prijs komt ergens tussen de 400.000 en 500.000 euro te liggen. In de lente van 2018 moet het eerste werkende prototype gereed zijn en men wil in 2019 de verkoop starten.