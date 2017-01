Deze Ferrari schopte het niet tot productiemodel

Het was dan ook een cadeautje van een heel bekende designer.

Ter ere van de honderdste geboortedag van capo Enzo Ferrari verraste Fioravanti het Italiaanse merk met de F100 Concept Car. Voor wie de naam Leonardo Fioravanti niet veel zegt: de beste man ontwierp onder meer de Ferrari’s 365 GTB/4 Daytona en de 288 GTO.

De F100R was voor supercarmaatstaven een compacte auto die behoorlijk modern was vormgegeven. Onder de glazen kap lag helaas geen echte motor, maar Fioravantie benadrukte dat er genoeg plek was voor bijvoorbeeld een 3.0 V10. Inderdaad, niet geheel toevallig waren dat de snerpende blokken waarmee destijds in de Formule 1 werd gereden. Aan die hypothetische krachtbron werd een al even hypothetische sequentiële versnellingsbak gekoppeld.

Het uiterlijk is een mix van vertrouwd en modern, waarbij de grille, koplampen en achterlichten het meest in het oog springen. Het interieur is een mix van psychedelisch en futuristisch. De stoelen hadden een soort ingebouwde voetenbankjes en er zaten zowaar enkele digitale schermpies op het dashboard.

Twee jaar later kwam Fioravanti op de proppen met de F100r, voorzien van een open dak. Later zou een Japanse klant opdracht geven tot het customizen van een F430, waarbij designelementen van de F100r moesten worden gebruikt. Dat werd uiteindelijk de SP1, plaatjes check je HIER.