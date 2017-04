Deze frappante Cayenne S staat momenteel bij Domeinen

Met drie malle uitlaatjes in het midden.

SUV’s en tuning. Vaak een recept voor afschuwelijke combinaties en dat is bij deze zwarte Porsche Cayenne S uit 2010 niet anders. Afgaande op de foto’s hebben we hier te maken met een Lumma CLR GT. Om wat voor reden dan ook kreeg de SUV Domeinen Roerende Zaken (DRZ) als bestemming. De zwarte bruut heeft 78.385 kilometer gedraaid en er kan worden geboden op de auto.

Deze Cayenne S heeft een 400 pk sterke V8 onder de kap. Goed voor een sprint naar de 100 in net geen zes seconden en een top van 258 km/u. Het pakket van Lumma is puur voor aerodynamische show. Het blok is voor zover bekend onaangetast gebleven. Een kentekencheck leert dat de SUV in 2013 werd geïmporteerd.

Een auto kan om diverse redenen bij Domeinen eindigen. Bijvoorbeeld als de vorige eigenaar een stapel boetes had openstaan die niet betaald konden worden of als de vorige eigenaar betrokken was bij één of meerdere misdaden. Naast voertuigen en onderdelen staan ook onder andere in beslag genomen boten, bedrijfsapparatuur- en machines, (brom)fietsen en scooters gestald bij DRZ.