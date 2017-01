Deze GAZ Beaver kleineert de Mercedes G63 6×6

Het lijkt op een gecamoufleerde Ford Transit met rupsbanden, maar dat is het niet.

Het is namelijk een gecamoufleerde GAZelle (of eigenlijk diens afgeleide, de GAZ Sobol) met rupsbanden. Dit busje wordt sinds 1994 in Rusland gebouwd en een ieder die wel eens in Rusland of landen uit de voormalige USSR is geweest, heeft deze op een oude Transit lijkende besteller zien rijden.

Rupsbandenspecialst Spetsteh ontwikkelde deze GAZ 3409 Beaver, maar de auto wordt gewoon in kleine serie gebouwd bij GAZ in Nizhny Novgorod. Eigenlijk vooral voor hulpdiensten en krijgsmacht, maar zoals dat wel vaker gaat met dergelijke utilitaire voertuigen (lees: Hummer, G-Klasse, Defender) gaan uiteindelijk de welgestelde burgers ermee aan de haal. Dankzij zijn rupsbanden is vrijwel elk terrein begaanbaar, terwijl de auto ook over amfibische kwaliteiten beschikt.

Met zijn hippe pixelcamouflage en fancy achterlichtjes is dit exemplaar duidelijk niet bedoeld voor het betere search and rescue werk, maar om indruk te maken op het plebs dat -heel 2016- nog gewoon wielen onder zijn voertuig heeft zitten. De handgrepen die van patronen uit een AK-47 zijn gemaakt zie je doorgaans ook niet op de eerste de beste brandweerwagen of ambulance.

Een zestal lederen captain chairs in het interieur bevestigen de doelgroep, al is het interieur verder uiterst sober. Zelfs naar een stuurwiel moet je tevergeefs zoeken, met een tweetal hendels aan weerszijde van de bestuurderstoel bepaal je de snelheid per rupsband. Schakelen gaat overigens ook met de hand, om het je nog gemakkelijker te maken.

Dit rijkeluisspeeltje heeft uiteraard een bijpassende prijs: 8,5 miljoen roebel, ofwel zo’n 133.000 euro. Voor dat geld geen ronkende V8, maar een vierpits 2.8 dieselmotor met 130 pk. Een voordeel, het nagelende geluid komt ongetwijfeld niet boven de herrie van de rupsbanden uit. Aanbieder Konig Motor Club is in Moskou gevestigd, dus wat extra alertheid tijdens de proefrit is geboden.

Met dank aan @mattr voor de tip!