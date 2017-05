Deze Golf GTI zet de Wörthersee onder hoogspanning

Ruim 420 pk heeft dit blauwe kanon.

Heb jij een VAG-product en een paar tattoo’s met spelfouten? Houd je daarnaast van techno, Wurst op de BBQ en heb je een voorliefde voor vrouwen met half geschoren hoofden? Dan is de Wörthersee de plaats waar je dit weekend moet zijn! Volkswagen organiseert aan het pittoreske meer namelijk weer haar jaarlijkse gezelligheidsexplosie.

Zoals elk jaar zijn er ook weer een paar stalen eregasten aanwezig. Zo zal de Up! GTI zijn opwachting maken. Voor degenen die het een onsje meer mag zijn, staat er deze Golf GTI First Decade. De snelle Golf is een projectje van wat stagiairs bij het Volkswagen-concern. We moeten toegeven: ze hebben beter werk afgeleverd dan de grappenmakers die vorig jaar op de proppen kwamen met een voordeurloze Skoda.

De auto leeft in de Eifel 65 hit I’m Blue en heeft weliswaar geen blauw huis met een blauw raam, maar wel een blauwe engine cover met een blauwe strut brace. Daarnaast zijn de koets en de harten van de velgen uitgevoerd in vijftig tinten blauw. Achterin zitten uiteraard een aantal blubberdikke blauwe speakers. Want ja, het is tenslotte de Wörthersee, dus de achterbank moet plaatsmaken voor een sound system.

Dat boeit ons echter niet heel veel, maar de techniek daarentegen is wél interessant. In die zin dat het misschien een voorproefje is van wat we op snelle Golfjes van de toekomst gaan zien. De power wordt namelijk geleverd door een opgevoerde 2.0 TSI met 410 pk én een dikke elektromotor met…16 pk. Het is dus een mild hybrid.

De verbrandingsmotor drijft de wielen van de vooras aan en de elektromotor de achteras. De auto heeft zodoende vierwielaandrijving, maar er zijn ook modi waarin alleen de verbrandingsmotor of alleen de elektromotor het werk doet. Dat wordt dus epische drifts neerleggen met al die pk’s op de achteras. Kijk jij alvast uit naar de Golf VIII GTI?