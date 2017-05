Het bewijs: een grijze Golf hoeft niet saai te zijn

Maar zou bijzonder goed passen

Zoals bekend heeft Ome @Jaapiyo gisteren op een welhaast hilarische manier al de eerste stageprojecten voor het Wörthersee evenement onthuld. Of het je ding is of niet, het is een waanzinnig groot event. Reden voor VW om met dat feestje mee te doen en gekke creaties te laten zien op basis van bekende Volkswagens, Seats, Audi’s en Skoda’s.

Waarschijnlijk hebben ze hun inspiratie opgedaan bij deze creatie van de Zwitserse excentriekeling Franco Sbarro. Sbarro bouwt al sinds 1971 de meest vreemde creaties. Hij begint met replica kitcars te voorzien van dikke achtcilinders en designstudies voor supercars. In de jaren ’90 doet Sbarro waar wij hem nog het meest aan kunnen herinneren: knotsgekke concept Cars.

In 1999 klopt de Duitse tuningsfirma Foliatec aan bij Sbarro. Het verzoek is om op basis van een standaard Golf een roadster te bouwen. Sbarro nam geen halve maatregelen. Op de voorkant na werd overal de slijptop erin gezet. De Golf heeft geen dak, voorruit of achterbank. Opvallend detail zijn de deuren die erg klein zijn en Lamborghini-style omhoog scharnieren.

Het resultaat heette de Sbarro Millennium FTR (Folia Tech Roadster). Het was een one-off, alleen Foliatec onder de aandacht te brengen. De auto reed wel: de 1.781 cc metende, twintigkleps viercilinder met turbo leverde 150 pk aan de voorwielen af. Uiteraard staat de klasse-tuner dit jaar ook op het Wörtersee evenement, maar helaas niet met een ludieke concept.